Leandro Paredes, indésirable au PSG s’est vu offrir plusieurs portes de sorties. La Roma cherche à pallier le probable départ de Matic, le retour de l’Argentin serait donc dans les tuyaux.

Après un mois de juillet actif sur le mercato, le PSG poursuit sur cette lancée sur le marché des transferts. Le PSG a officialisé l’arrivée de Gonçalo Ramos ce lundi et ne compte pas en rester là. Le club va devoir dégraisser et cherche donc à vider son loft. Économiquement et sportivement, le Paris Saint-Germain va devoir diminuer son groupe. Dans ce sens, le club de la capitale ne compte que cinq départs dont les deux libres de Lionel Messi et Sergio Ramos. Indésirable depuis deux saisons maintenant, Leandro Paredes est de nouveau prié de trouver un nouveau club. À un an de la fin de son contrat, avec des émoluments annuels estimés à 8,5M€/an, difficile de le vendre à bon prix. Pourtant les intérêts le concernant ne manquent pas. Atletico Madrid, Lazio, Chelsea ou encore Galatasaray ont montré un intérêt pour le Champion du Monde. Le joueur n’est pas fermé à l’idée d’un départ bien qu’il a fait part de son enthousiasme à jouer sous Luis Enrique.

Leandro Paredes (Image : Canal Supporters)

Un retour à la Roma pour Paredes ?

Volonté forte de rester dans le gros circuit européen, Leandro Paredes a refusé l’offre de Galatasaray. La Roma, en passe de perdre sa sentinelle Nemanja Matic cherche son remplaçant. C’est dans ce contexte que le retour de Paredes à Rome est envisagé par le board romain. Selon Matteo Moretto le joueur « adorerait » revenir à Rome et en fait désormais sa priorité en cas de départ du PSG. Les premiers contacts ont déjà eu lieu et cela devrait s’accélérer dans les prochains jours. Il Messaggero, quotidien romain, confirme aussi cette version. Cependant les questions sur les modalités du transfert restent encore à définir. Paris veut vendre son joueur alors que la Roma se montre très frileuse sur le marché. Le club italien a dépensé 0€ lors de ce mercato, tout reste donc à définir lors des négociations à venir.