Le PSG se montre actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, et devra en faire autant pour les départs. Le dossier Leandro Paredes va dans ce sens. En effet, l’Argentin semble se diriger vers de nouveaux horizons.

Arrivé au Paris Saint-Germain au cours de l’hiver 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre 40 millions d’euros, Leandro Paredes devrait plier bagage. Le champion du monde 2022 avec l’Argentine ne devrait pas passer l’été 2023 sous les cieux parisiens. A peine arrivé, à peine parti. En effet, après sa saison en prêt à la Juventus Turin, le milieu de terrain, n’ayant pas convaincu, semblait ravi de regagner les rangs du PSG : « Je ne sais pas où je vais jouer. En principe, je dois retourner à Paris. Comme je l’ai dit il y a quelques jours, il est possible que Luis Enrique soit l’entraîneur du PSG. J’aime beaucoup cette idée. Mon premier choix est probablement de rester à Paris. Je suis très enthousiaste à l’idée de m’entraîner avec Luis Enrique« , déclarait-il cette semaine dans les colonnes du quotidien argentin Olé. Cependant, les plans du joueur de 29 ans pourraient être à revoir. En effet, les derniers échos de la presse envoyaient Leandro Paredes à Galatasaray, avant de voir le journaliste argentin Gaston Edul démentir les nouvelles en affirmant qu’il n’y avait rien de concret entre le club turc et le milieu de l’Albiceleste.

🚨BREAKING : Leandro Paredes va s'engager à Galatasaray !



Le montant du transfert s’élève à 3,5M€.



[@DAZN_IT] pic.twitter.com/YE1OW7lUp2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 30, 2023

Cependant, en cette fin de mois de juin 2023, les informations qui nous parviennent d’Italie et plus précisément de nos confrères de DAZN sont affirmatives : Leandro Paredes va s’engager avec Galatasaray. Le champion de Turquie déboursera la somme de 3,8 millions d’euros afin de s’attacher les services de l’Argentin. Avec une dernière année courante sur son contrat le liant au Paris Saint-Germain, l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg n’était pas sujet à une prolongation dans les bureaux des dirigeants du club de la capitale. En ce sens, il était nécessaire de lui trouver une porte de sortie dès cet été. Pour rappel, le PSG a dépensé à l’hiver 2019 près de 40 millions d’euros pour faire signer Leandro Paredes, dont la valeur est aujourd’hui estimée à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Avec cette opération, les dirigeants parisiens entament un grand ménage nécessaire dans le vestiaire Rouge & Bleu en prévision des nombreux retours de prêts et afin d’entamer au mieux la saison 2023/2024.

[MAJ]

Une nouvelle fois, notre confrère argentin, Gaston Edul, donne des nouvelles du dossier, en allant à l’encontre des informations de DAZN Italia. Selon lui, si des discussions existent bien entre les trois parties, aucun accord n’a pour le moment été trouvé, ni entre les deux clubs, ni avec Leandro Paredes.

Galatasaray negocia con PSG por Leandro Paredes pero no hubo llamado ni negociación -hasta ahora- entre Galatasaray y el jugador.

No solo tiene que haber acuerdo entre clubes sino que también tiene que estar de acuerdo con Paredes y eso no pasó. — Gastón Edul (@gastonedul) June 30, 2023