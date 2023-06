PSG : Luis Enrique veut Joao Félix

En préparation de la saison prochaine, Luis Enrique se retrousse les manches en coulisses afin d’imposer sa patte au PSG. S’il n’a pas encore été officiellement intronisé sur le banc Rouge & Bleu, le technicien espagnol semble d’ores et déjà avoir ses idées en têtes, et des noms dans ses petits papiers.

Luis Enrique devrait être officiellement l’entraîneur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. En effet, selon les derniers échos de la presse, les négociations avec Christophe Galtier pour son licenciement sont à un stade avancé, et l’organisation d’une conférence de presse la semaine prochaine est dans les tuyaux en interne du côté du PSG. Cependant, le technicien espagnol a déjà pris ses marques à Paris, en passant deux jours (mercredi et jeudi) en France. L’occasion pour l’ancien sélectionneur de La Roja de finaliser les derniers détails de sa venue, la composition de son staff, les contour du mercato, et enfin visiter le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale, à Poissy (78). Tant de nouvelles qui montrent l’investissement de Luis Enrique au PSG avant d’avoir officiellement intronisé, en plus de l’information de ce jour avancée par nos confrères espagnols de Relevo.

A lire aussi : PSG – Luis Enrique est à Paris

Joao Félix dans les bagages ?

Dans la préparation du mercato, Luis Enrique aurait une idée bien claire. L’Espagnol serait désireux de recruter Joao Félix, et aurait déjà sollicité l’international portugais. Sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2027, l’attaquant lusitanien de 23 ans verrait d’un bon œil l’opération. Toujours selon Relevo, ce dossier pourrait être facilité par la bonne relation entre l’agent du joueur, Jorge Mendes, et le conseiller du football du PSG, Luis Campos. Sur le site spécialisé Transfermarkt, la valeur du joueur est estimée à 50 millions d’euro. Au cours de la saison 2022/2023, Joao Félix a rejoint Chelsea après la Coupe du Monde au Qatar, et a disputé 40 matchs (TCC) avec l’Atlético Madrid et les Blues, dressant un bilan statistique de 9 buts et 3 passes décisives.