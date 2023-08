PSG – Lens : le groupe lensois avec la recrue Elye Wahi

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Lens dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Franck Haise, le coach lensois, a dévoilé son groupe pour ce choc avec la présence de la dernière recrue, Elye Wahi.

Après deux matches nuls, le PSG reçoit Lens – au Parc des Princes – pour son premier choc de la saison. Cette rencontre opposera le champion de France en titre à son dauphin de la saison dernière. Ce sont également les deux équipes qui représenteront la France en Ligue des Champions lors de cet exercice 2023-2024. Comme les Parisiens, les Lensois n’ont pas réussi un bon début de saison avec une défaite et un nul. Pour cette rencontre, Franck Haise pourra compter sur sa dernière recrue, Elye Wahi. Un temps pisté par le PSG, l’attaquant fait sa première apparition dans le groupe lensois, lui qui a officiellement signé avec les Sang & Or la semaine dernière. Pour ce choc contre le PSG, le coach nordiste pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Wesley Saïd, et Lukasz Poreba sont encore trop justes alors que Jimmy Cabot et Wuilker Farinez, blessés de longue date, ne doivent pas revenir tout de suite. En instance de départ, Ibrahima Baldé n’est également pas présent.

Le groupe lensois