Mercato PSG : Marco Verratti, parti pour rester ?

C’est l’un des feuilletons du mercato du PSG. Après 11 ans à Paris, Marco Verratti pourrait partir avant la fin du mercato. Mais c’est le flou total sur sa situation.

Marco Verratti a rejoint le PSG durant l’été 2012 dans un anonymat complet, présenté le même jour que la star internationale, Zlatan Ibrahimovic. Le milieu de terrain italien a très vite éclaboussé de son talent les terrains de Ligue 1 et en Ligue des Champions. Il a été un pilier de l’équipe pendant 10 ans. Il a encore prolongé en fin d’année 2022 et est lié jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu. Mais un départ cet été ne serait pas à exclure. Il attise les convoitises de clubs d’Arabie saoudite ou du Qatar. Mais sa situation reste encore floue à sept jours de la fermeture du mercato en France. Même s’il s’entraîne avec l’équipe première, il n’est pas convoqué pour les matches. Sa situation peut expliquer par l’incertitude sur son avenir. Selon Le Parisien, ce dossier pourrait pencher d’un côté comme de l’autre.

A voir aussi : Al Arabi (Qatar) va faire une offre pour Marco Verratti

L’éventualité de le voir rester n’est pas exclue

« De source interne, le joueur est susceptible de quitter le club où il évolue depuis onze ans. Mais l’éventualité de le voir rester n’est pas exclue non plus« , indique le quotidien régional. Cette dernière possibilité aurait même pris de l’épaisseur ces derniers jours, « sa situation n’ayant pas vraiment évolué malgré l’approche de plusieurs écuries saoudiennes, qui ont un temps semblé très proche de le recruter« , avance la publication francilienne. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique s’est montré élogieux envers le milieu de terrain. « Je lui donne 10/10, je trouve qu’il a un excellent comportement. J’insiste mais il travaille déjà avec le reste de l’équipe. […]J’insiste là-dessus mais pour moi le travail avec Marco Verratti est merveilleux à la fois en tant que joueur et en tant qu’homme dans le vestiaire. » Pour Le Parisien, ces paroles de Luis Enrique ont ouvert la voie pour la première fois à l’intégration de Marco Verratti à son collectif.

🚨 BREAKING : Marco Verratti pourrait rester au PSG, cette éventualité aurait même pris de la consistance au fil des jours. Sa situation n’a pas vraiment évolué 📍🇮🇹



[Le Parisien] pic.twitter.com/SyGge8XbPe — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 25, 2023

Le PSG ne devrait pas recruter au milieu

Un temps envisagé, un recrutement au milieu ne devrait pas avoir lieu d’ici le 31 aout. Le PSG devrait jeter ses dernières forces pour combler quelques manques en attaque. « Par son registre, parfois fantasque, et sans nouvelle recrue, il ne serait pas étonnant de le voir revenir. » S’il réintègre le groupe du PSG, il lui faudra du temps pour retrouver sa meilleure forme et la confiance nécessaire pour performer sur le terrain. « Du côté d’Al Hilal, on montrait aussi un peu d’agacement ces derniers jours face à la lenteur du dossier et les hésitations du Transalpin. […]L’envie de poursuivre sa carrière en Europe reste toujours dans un coin de sa tête », conclut le quotidien francilien.