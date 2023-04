C’est certainement le dossier qui conditionnera le prochain mercato du PSG. La prolongation de contrat de Leo Messi tiendra en haleine les dirigeants du Paris Saint-Germain et les observateurs du football. Si les positions entre le joueur et le club de la capitale s’étaient rapprochées, les deux parties font face à un désaccord aujourd’hui.

C’est au cours des dernières semaines et plus précisément au cours de la Coupe du Monde 2022 que le PSG est parvenu à un accord verbal avec le clan de Lionel Messi autour d’une prolongation de contrat. Cependant, « dans deux mois, l’Argentin ne sera plus engagé avec le club de la capitale » écrit Le Parisien. Le numéro 30 Rouge & Bleu pourrait rejoindre le FC Barcelone, où il a passé 21 ans de sa vie avant le début de son aventure parisienne. Cependant, le board Blaugrana devra trouver la meilleure formule sur le plan financier afin d’enregistrer officiellement le retour du septuple Ballon d’Or dans ses rangs. Les émoluments de La Pulga poserait également problème sous les cieux parisiens. En effet, du côté du clan du joueur, une revalorisation salariale a été demandée au club de la capitale, quand les dirigeants parisiens espéraient prolonger Leo Messi au même tarif annuel. Pour justifier cette demande, Jorge Messi, représentant du joueur, estimerait que le sacre en Coupe du Monde devrait entrer en compte dans le nouveau contrat de son fils et ainsi engendrer cette revalorisation salariale, selon Le Parisien. L’autre argument du clan Messi est une offre du Gofle. En effet, le club saoudien d’Al Hilal serait prêt à offrir 400 millions d’euros par saison à la star argentine. Une offre qui en ferait le joueur le mieux payé de la planète, mais le priverai d’un objectif précieux à ses yeux : remporter la Ligue des Champions.

Des négociations directes avec Doha

Cependant, le son de cloche est différent du côté du clan de Leo Messi. En effet, ce dernier nie en bloc un certain appétit financier toujours Le Parisien. On avance des négociations tournées vers l’année optionnelle et le projet sportif à définir avec notamment le nom du prochain entraîneur. Par ailleurs, ces négociations se feraient directement avec les décideurs du Paris Saint-Germain à Doha.

La prolongation de contrat de Leo Messi est à L’ARRÊT ❌🇦🇷,



Le clan du joueur demande une revalorisation salariale au PSG 💰📈



Pour l’état major du Paris Saint-Germain, il est hors de question de répondre favorablement à cette revalorisation salariale. En effet, Le Parisien affirme que les Qataris ont les moyens de donner plus d’argent à Lionel Messi, mais ne souhaitent pas revoir à la hausse le contrat. En effet, les propriétaires du club de la capitale étaient enclin à faire signer un nouveau bail à l’Argentin mais aux mêmes conditions salariales. De son côté, le joueur voit la piste le menant en Arabie Saoudite comme « une impasse sportive« .

En ce sens, et toujours selon Le Parisien, les dirigeants du Paris Saint-Germain se projettent sur le saison prochaine sans Lionel Messi. Ces derniers espèrent toujours séparer la MNM et recruter un attaquant de pointe avec Harry Kane comme priorité. Par ailleurs, l’Argentin possède de « solides partisans » au sein du vestiaire Rouge & Bleu dans lequel il est apprécié. Après s’être acclimaté à la ville de Paris avec ses proches, Leo Messi pourrait donc quitter le Paris Saint-Germain deux après son arrivée.