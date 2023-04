PSG : Le club sonde ses supporters pour son futur stade

Le feuilleton du futur stade du PSG se poursuit aujourd’hui avec un nouvel épisode auquel participe les supporters du club. En effet, par le biais d’une campagne, le Paris Saint-Germain sonde actuellement ses supporters sur le choix du futur stade.

Face au refus de la Mairie de Paris de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain, le club de la capitale a fait émerger l’idée de quitter son antre historique. Depuis, les démarches se font du côté du PSG et différentes options voient le jour. En ce sens, et afin de mener le meilleur projet, les supporters ont été sondés par le biais d’une campagne de communication. Cette dernière propose aux abonnés de participer à une enquête et donner leur avis sur les différentes pistes concernant le futur stade. L’occasion pour les plus fidèles d’argumenter les choix pour lesquels ils ont voté.

Rénovation du Parc des Princes

Déménagement au Stade de France

Construction d’un stade à Poissy

Construction d’un stade à l’hippodrome de Saint-Cloud

Le PSG écrit dans son mail destiné à ses supporters : « Les résultats de cette enquête doivent nous permettre de comprendre votre ressenti sur le réaménagement du Parc des Princes et les potentielles solutions alternatives évoquées, afin que nous continuions ensemble à faire grandir le Paris Saint-Germain« . Redouté par beaucoup, l’option de quitter le Parc des Princes semble on ne peut plus envisagée par les dirigeants du club de la capitale : « L’idée du PSG qui nous a effectivement approchés, c’est d’examiner si on pouvait faire un stade plus ou moins enterré, plus ou moins inséré au milieu de l’hippodrome. Et nous n’avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter : ça pourrait être un projet assez fantastique » a déclaré Edouard de Rothschild, président de France Galop, sur les antennes de BFM Business, concernant l’hypothèse de voir le Paris Saint-Germain s’installer à l’hippodrome de Saint-Cloud.