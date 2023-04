Toujours sur le banc du PSG, Christophe Galtier a très peu de chance d’être reconduit la saison prochaine. Et de nombreux noms sont annoncés pour lui succéder dont celui de Thiago Motta.

Sous contrat jusqu’en 2024, Christophe Galtier ne devrait pas aller au bout de son bail avec les Rouge & Bleu. Et pour cause, le technicien français n’a pas convaincu et devrait payer le fond de jeu inexistant de sa formation ainsi que les éliminations précoces en Coupe de France et Ligue des champions. Et depuis plusieurs jours des noms sont évoqués pour remplacer l’ancien coach de l’OGC Nice : Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann, José Mourinho ou encore Thiago Motta. Après deux expériences contrastées au Genoa et à La Spezia, l’ancien joueur du PSG réalise un très beau parcours avec Bologne, 8e de Serie A. De quoi donner des idées aux dirigeants parisiens pour la saison prochaine ?

Le PSG, club le plus intéressé par Thiago Motta

Et selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, le coach de 40 ans va prochainement rencontre les dirigeants de Bologne pour évoquer son avenir, lui dont le contrat prend fin en juin 2024. Toujours selon le quotidien au papier rose, le premier souhait de l’ex-international italien serait de rester à Bologne. Cependant, il attendrait des garanties pour atteindre des objectifs plus élevés avec le club transalpin. De plus, l’intérêt des Rouge & Bleu pour leur ancien joueur se confirme. Toujours selon la Gazzetta dello Sport, le PSG est le club le plus intéressé pour récupérer Thiago Motta, lui qui avait évolué dans la capitale française en tant que joueur (2011-2018) et coach des U19 (2018-2019)

Récemment, Bologne, via son directeur sportif Marco Di Vaio, avait déclaré son désir de construire avec l’ancien Parisien : « Je répondrai qu’il a encore un an de contrat avec nous. Et nous voulons construire avec lui. Une prolongation ? On parlera de tout en fin de saison, il sait qu’on l’apprécie. » Reste désormais à savoir l’intérêt du PSG pourrait faire changer les plans de Thiago Motta.