Mercato PSG – Un nouveau prêt à venir pour Carlos Soler ?

Après des premiers mois convaincants à West Ham, Carlos Soler ne devrait finalement pas être conservé par le club anglais. Un nouveau prêt pour la saison prochaine est à l’étude.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Carlos Soler a décidé de prendre la direction de West Ham l’été dernier. Après des premiers mois convaincants, le milieu offensif de 28 ans a été l’une des victimes du changement d’entraîneur en cours de saison et joue désormais de moins en moins sous les ordres de Graham Potter, qui a remplacé Julen Lopetegui limogé début janvier. Depuis, l’international espagnol n’est plus un titulaire indiscutable (26 matches disputés toutes compétitions confondues dont 13 titularisations, 1 but et 1 passe décisive).

Valence intéressé par un retour de Soler

De quoi remettre son avenir en question du côté du club londonien. En effet, comme le rapporte Radio Marca, West Ham aurait pris la décision de ne pas conserver Carlos Soler à l’issue de son prêt avec option d’achat. Ainsi, le PSG a décidé de trouver une nouvelle porte de sortie à son joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Toujours selon le média espagnol, son ancien club, Valence, pourrait tenter sa chance cet été. Mais pour cela, l’ancien capitaine valencien devra consentir des efforts au niveau du salaire et le PSG devra accepter de partager les émoluments de l’Espagnol.

