PSG : Les couleurs du maillot Third sont connues

Alors que le mercato débute à peiner, et que la préparation de la saison 2023/2024 n’a pas encore commencée, le maillot « third » du Paris Saint-Germain serait déjà connu. En effet, le site spécialisé dans le merchandising des franchises sportives, Footyheadlines, dévoile aujourd’hui une prédiction du futur maillot PSGxJordan.

Après le maillot domicile ; dévoilé officiellement par le Paris Saint-Germain, le 31 mai dernier, arborant les couleurs historiques du club tout en rappelant une partie de son passé dans le début des années 2000 ; et le maillot extérieur ; qui avait fuité lors d’une session de shooting photo avec Marquinhos au Parc des Princes ; c’est au tour du maillot « third » de se révéler. La collaboration PSGxJordan est bien reconduite et la potentielle tunique « Ligue des Champions » du club de la capitale a été imaginée par Footyheadlines (@nanissmo_kitcreator), selon les informations de couleurs divulguées. Les Rouge & Bleu devraient donc porter du Noir et Orange en troisième choix la saison prochaine. La couleur principale répertoriée dans la divulgation des tonalité du prochain maillot est l’Anthracite, mais le PSG devrait y ajouter du orange, couleur que les supporters n’ont pas encore vue sur un ensemble parisien, au contraire du vert, du bleu ciel, du rose ou encore du jaune.

🔴 NEWS : Concept de maillot imaginé par @Footy_Headlines en fonction des couleurs du prochain 3e maillot du PSG ⬜️🟧



Ici, Footyheadlines, ne dévoile qu’un concept de maillot et ce dernier ne représente pas la version finale que le club parisien devrait sortir.