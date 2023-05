Le PSG officialise son maillot domicile 2023-2024

Comme annoncé depuis quelques semaines, le PSG a présenté son nouveau maillot domicile de la saison 2023-2024.

Ce mercredi 31 mai, le PSG a dévoilé sa nouvelle tunique domicile de la saison 2023-2024. En collaboration avec son sponsor Nike, ce maillot home « rend hommage à un design classique du maillot parisien et incarne l’esprit unique de la capitale française », rapporte le PSG via son site internet. Ce maillot « réinterprète une tunique portée notamment par les joueurs parisiens au début des années 2000 et capture l’essence du Paris Saint-Germain à travers un design saisissant. Les bandes rouges et blanches, symboles du club, se fondent graduellement dans un bleu dynamique comme la lumière dans la skyline parisienne. »

Messi présent sur la vidéo promotionnelle

Le club parisien a également dévoilé les détails de la confection de cette nouvelle tunique : « En utilisant la technologie Nike Dri-FIT ADV, ce tissu technique de haute performance permet aux joueurs modernes de rester au sec pendant les 90 minutes et plus de chaque match. Le tissage respirant FIT ADV garantit que la sueur s’évapore, aidant ainsi les joueurs à rester frais et légers, et à maintenir leur niveau de performance jusqu’au sifflet final. » Ce nouveau maillot domicile sera disponible dès ce mercredi 31 mai dans les boutiques officielles du PSG et à partir du 3 juin sur store.psg.fr et sur nike.com. À noter que Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain, est présent sur la video promotionnelle du maillot. Il est accompagné de Kylian Mbappé, Neymar Jr, Marquinhos, Marco Verratti, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Warren Zaïre-Emery, Marie-Antoinette Katoto, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Oriane Jean-François et Jackie Groenen. Cette nouvelle tunique a de forte chance d’être arborée pour la première fois lors de la dernière journée du championnat face à Clermont ce samedi (21h sur Canal Plus Sport 360).

