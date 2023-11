PSG : Les jours de Luis Campos comptés au Celta Vigo

Depuis son arrivée au PSG, le conseiller du football Luis Campos occupe une double casquette avec son rôle au Celta Vigo. Une situation qui a souvent interrogé sous les cieux parisiens et qui semble davantage faire grincer des dents en Espagne.

Plongé dans une crise sportive profonde avec une 18e place au classement en Liga et une seule et mince victoire en treize journées, le Celta Vigo a connu un récent bouleversement de sa direction. En effet, le président Carlos Mouriño a présenté sa démission au conseil d’administration du club espagnol, et a vu sa fille, Marian Mouriño, être élue à la tête du Celta Vigo. Cette dernière prendra son poste officiellement le 13 décembre prochain. Au sein de cette direction, le nom de Luis Campos raisonne toujours. En effet, en poste depuis l’été 2022 au Paris Saint-Germain, le dirigeant portugais officie également avec le club de la capitale. Une situation qui ne lui permet pas d’être présent avec le Celta Vigo et fait grincer des dents les supporters espagnols. Lors de la dernière journée en date, ce vendredi 10 novembre, Luis Campos n’a par exemple pas assisté à la défaite (4-3) sur la pelouse de l’Athtletic Bilbao, occupé à donner une conférence à la Sorbonne, à Paris : « Un détail qui a beaucoup irrité les supporters du Celta« , soulignent nos confrères de AS. La dernière fois que Luis Campos a assisté à une rencontre du Celta Vigo, son club s’était incliné (1-0) sur le terrain de Gérone, étonnant leader en Liga. Une présence éclaire, puisque le directeur sportif est arrivé à temps pour le coup d’envoi et a filé dès le coup de sifflet final. Un manque d’implication qui ne manque pas d’agacer le conseil d’administration du Celta Vigo. Ce dernier assure tout de même que Luis Campos sera à la tête du prochain mercato d’hiver, toujours selon le quotidien AS.

S’il est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, Luis Campos est lié contractuellement au Celta Vigo jusqu’en juin 2024. Son bail avec le club espagnol ne devrait pas s’étendre selon AS. Ces derniers affirment qu’à ce stade, les jours de Luis Campos au Celta Vigo sont comptés. En effet, Marian Mouriño « changera le modèle mis en place par son père et optera pour une gestion sportive standard, avec un dévouement exclusif« . Un paramètre à prendre en compte du côté du Paris Saint-Germain, qui pourrait à la fin de cette saison, avoir un directeur sportif a temps plein.