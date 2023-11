Vers un système avec un faux numéro 9 au PSG ?

Cet été, le PSG a fait signer Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais les deux attaquants ont déçu. Luis Enrique pourrait décider de se diriger vers un système sans véritable attaquant de pointe.

Lors du mercato estival, le PSG a investi 170 millions d’euros pour s’offrir deux attaquants de pointe, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais depuis le début de la saison, les deux joueurs déçoivent. En 15 matches toutes compétitions confondues (8 titularisations, 741 minutes de jeu), l’international portugais n’a marqué que deux buts, contre Marseille, le 26 septembre, et délivré une passe décisive. De son côté, l’international français a joué onze matches (sept titularisations, 630 minutes de jeu) pour trois buts et deux passes décisives. Des chiffres insuffisants au vu des investissements réalisés.

Ramos pourrait voir son temps de jeu fondre

En début de saison, Luis Enrique avait aussi placé Marco Asensio en faux numéro 9, avec succès puisque l’Espagnol avait marqué deux buts et délivré une passe décisive en trois matches avec le PSG, avant qu’il ne se blesse en sélection ibérique. Selon les informations de RMC Sport, le staff parisien, qui a placé Lee Kang-In en faux numéro 9 lors de la deuxième période du match contre Reims (0-3), réfléchiraient à renouveler ce schéma de jeu dans les prochaines semaines. « La deuxième période du PSG à Reims samedi a renforcé quelques idées déjà naissantes dans le cerveau de l’ancien coach du Barça. Qui pourrait donc être amené à reconduire un système offensif avec un faux neuf dans les prochaines semaines. » Le média sportif explique qu’en plaçant le Sud-Coréen en faux numéro 9, il y a eu plus de mouvements, plus de variations et un schéma qui a permis à Kylian Mbappé de gagner encore en liberté. Si Luis Enrique opte pour ce schéma avec Marco Asensio ou Lee Kang-In, quid de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. RMC Sport indique que l’international français a la possibilité d’évoluer dans le couloir droit de l’attaque parisienne. Cela permettrait à Luis Enrique d’avoir une option pour permuter avec Ousmane Dembélé. En revanche, pour l’ancien du Benfica, cela pourrait ressembler à une rétrogradation dans l’ordre des options offensives. « Lui qui joue exclusivement en pointe pourrait faire les frais de son intégration timide au système du PSG« , conclut RMC Sport.