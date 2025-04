Sélections : La Corée du Sud de Kang-In Lee accrochée par Oman

En Asie, la trêve internationale est l’occasion de poursuivre la campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026. La Corée du Sud de Kang-In Lee a affronté aujourd’hui Oman à Goyang.

A l’occasion de cette parenthèse internationale, Kang-In Lee a rejoint les rangs de sa sélection sud-Coréenne sous les ordres de Hong Myung-Bo. Le numéro 19 du PSG a disputé aujourd’hui la septième journée de qualification à la Coupe du Monde 2026 de la zone Asie, face à Oman. Sur la pelouse du Goyang Stadium, le Parisien et ses coéquipiers n’ont su faire mieux que 1-1 contre les Omanais. S’il a démarré la rencontre sur le banc, Kang-In Lee est entré en jeu à la 38e minute de jeu, remplaçant son coéquipier Seung-Ho Paik. Trois minutes plus tard (41e), le joueur du PSG a distillé une passe décisive à Hee-Chan Hwang pour l’ouverture du score. Dans les dix dernières minutes de la rencontre, les Omanais égalisent (80e) par le biais d’Ali Al Busaidi, et à la 85e minute de jeu, Kang-In Lee, blessé, est remplacé par Hyun-Jun Yang.

Le milieu offensif du Paris Saint-Germain passera des examens pour en savoir plus sur sa blessure, et a quitté le stade en béquilles. La Corée du Sud disputera la 8e journée de ces qualifications au Mondial 2026 face à la Jordanie le 25 mars prochain. En attendant, Kang-In Lee et ses coéquipiers restent premier de leur groupe B avec 15 points, quatre points et un match de plus que leur dauphin, l’Iraq.