PSG : L’étoile sur le maillot ? Le club a tranché !

Après son sacre en Ligue des Champions, la question s’est posée pour le PSG : arborer une étoile sur son maillot ou pas ? Aujourd’hui, une décision a été rendue officielle par le biais d’un communiqué.

Après une victoire en Ligue des Champions, certains clubs affichent fièrement ce trophée ajouté à leur palmarès en arborant une étoile au dessus de leur logo sur le maillot. Après le 31 mai dernier et le sacre historique du Paris Saint-Germain sur le toit de l’Europe, la question s’est posée pour le club de la capitale afin de savoir s’il fallait apporter cette modification à son identité visuelle. Par le biais d’un communiqué officielle, le club de la capitale a fait savoir sa décision : « Le Paris Saint-Germain arborera son étoile sur les maillots portés à l’occasion des matchs de la Ligue des Champions 2025-2026« . Ainsi, le PSG arborera son étoile seulement sur la scène européenne. Le champion d’Europe 2025 a expliqué cette décision : « Toujours à l’écoute de ses supporters, le Club a décidé d’honorer son titre dans la compétition reine en ajoutant ce symbole adopté par tous les amoureux du Club depuis le triomphe en finale de Ligue des Champions à Munich. Cette version sera portée par les joueurs exclusivement pour les matchs de Ligue des Champions. Reflet d’un collectif uni, d’une jeunesse ambitieuse et d’un leadership visionnaire incarné par Luis Enrique, cette étoile placée au-dessus de son blason prolonge l’émotion d’une saison inoubliable pour tous ceux qui font ce club si singulier : ses fidèles supporters, toutes les équipes du Club et tous ceux qui ont contribué à écrire cette page historique« .

Les maillots de Ligue des Champions du PSG seront disponibles dans les boutiques officielles du club, en ligne et en physique.