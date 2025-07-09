CdM des Clubs : Un ancien du PSG aux commentaires sur DAZN pour la 1/2 finale face au Real Madrid

Ce mercredi soir (21h sur DAZN) le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de Coupe du Monde des Clubs. La plateforme de streaming britannique a fait le choix de tabler sur un nouveau commentateur spécialement pour la rencontre.

A l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs, DAZN, détenteurs des droits de la compétition en France et principal diffuseur, a fait le choix de miser sur Mamadou Sakho en tant que consultant en plateau et commentateur en cabine. L’occasion d’avoir le regard d’un ancien du Paris Saint-Germain pour suivre le parcours du club de la capitale aux Etats-Unis. Pour la demi-finale exceptionnelle face au Real Madrid de Kylian Mbappé, DAZN intègre un petit nouveau à son équipe : Jérôme Rothen. L’ancien joueur lui aussi du PSG sera aux commentaires de la rencontre ce mercredi soir. Après son expérience de commentateur / consultant sur l’antenne d’RMC Sport, Jérôme Rothen n’avait plus commenté de match depuis.