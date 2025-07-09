UEFA : Nouvelle règle pour avantager les mieux classés !

L’UEFA a officialisé ce mardi une évolution majeure dans le format de la Ligue des Champions à partir de la saison 2025‑2026. L’instance européenne renforce l’importance du classement en phase de ligue, en introduisant un système inédit d’avantage domicile pour les matchs à élimination directe.



Cette réforme s’inscrit dans la continuité de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, lancée dès la saison 2024‑2025. L’objectif affiché est clair : valoriser la régularité des équipes tout au long de la phase de ligue, désormais étendue à 36 clubs au lieu de 32, dans un format unique sans groupes fixes. À l’issue de cette première phase, les seize meilleures équipes accèdent aux huitièmes de finale, tandis que les formations classées entre la 9e et la 24e place doivent passer par un barrage. Jusqu’ici, seules les huit premières formations du classement bénéficiaient d’un avantage en recevant le match retour des huitièmes de finale. Désormais, l’UEFA a décidé d’étendre cette logique. À compter de la saison 2025‑2026, les quatre équipes les mieux classées auront également le privilège de disputer le match retour des quarts de finale à domicile, si elles parviennent à franchir l’étape précédente. Et ce n’est pas tout : les deux premières du classement profiteront de cet avantage terrain jusqu’en demi-finale, toujours à condition de se qualifier. Ce changement pourrait avoir un impact stratégique majeur sur le déroulement de la compétition. Le match retour à domicile est souvent perçu comme un avantage psychologique et tactique, notamment en cas de prolongation ou de tirs au but. Offrir cet atout jusqu’aux demi-finales constitue donc une récompense directe à la performance en phase de ligue.

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. En cas de confrontation entre une équipe du Top 8 et une formation issue du barrage (9e à 24e), cette dernière pourra capter l’avantage du match retour à domicile si elle parvient à éliminer son adversaire mieux classé. Une manière pour l’UEFA de maintenir un équilibre compétitif et de ne pas figer les privilèges sur la seule base du classement initial. Ce système sera appliqué à l’ensemble des compétitions européennes de clubs : Ligue des Champions masculine et féminine, Ligue Europa, et Ligue Europa Conférence. Une uniformisation qui confirme la volonté de l’UEFA de donner plus de cohérence et de lisibilité à ses tournois.

Pour illustrer l’intérêt concret de cette réforme, prenons l’exemple du Paris Saint-Germain lors de la saison 2024‑2025. Classé 15e à l’issue de la phase de ligue, le club parisien devait se mesurer à Liverpool, leader de la phase. Dans le nouveau système, s’il avait réussi à éliminer le club anglais, il aurait « hérité » de l’avantage domicile pour les quarts de finale, renforçant ainsi ses chances de progression. Avec cette réforme, l’UEFA renforce son ambition de créer une compétition où chaque étape compte, où la performance est continuellement valorisée et où l’incertitude reste présente. Un pari audacieux qui, s’il est bien accueilli par les clubs et les supporters, pourrait redéfinir la dramaturgie des soirées européennes dès 2025.

