PSG/Lorient – Kylian Mbappé attendu en tribunes

Le PSG fait sa rentrée en Ligue ce soir face à Lorient au Parc des Princes (21h, Canal Plus Sport 360). C’est le premier match officiel de l’ère Luis Enrique. L’occasion pour les supporters parisiens de découvrir les nouveaux préceptes tactiques du club de la capitale et les nouvelles recrues de cet été.

Sans surprise, Kylian Mbappé ne sera pas sur le terrain. Le conflit entre la star parisienne et le club de la capitale perdure. L’attaquant de 24 ans souhaite rester au club cette saison et ne désire pas prolonger son contrat au-delà de 2024. Une position qui irrite les Rouge & Bleu, désireux de vendre sa star cet été ou l’été prochain. Une situation qui ne permet pas à l’attaquant français de jouer pour sa 7ème saison avec le Paris Saint-Germain. Pour le match de ce soir, Kylian Mbappé devrait bel et bien être présent mais pas sur le terrain. RMC Sport annonce que le joueur devrait se tenir en tribunes accompagné de la nouvelle recrue Ousmane Dembélé.

