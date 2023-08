PSG / Lorient : les compositions probables

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG lancera sa saison de Ligue 1 avec la réception du FC Lorient. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire des choix forts.

C’est le jour J. Ce samedi, le PSG remet son titre de champion de France en jeu. Et pour son premier match officiel de la saison 2023-2024, le club parisien accueille – au Parc des Princes – le FC Lorient, à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Au club depuis un peu plus d’un mois, Luis Enrique devra faire des choix et pourra compter sur toutes ses nouvelles recrues. Cependant, le coach espagnol pourrait ne pas faire appel à Marco Verratti et Neymar Jr. Les deux trentenaires sont poussés vers la sortie par le club parisien. De même pour Kylian Mbappé, qui est en plein bras de fer avec le board parisien.

Vers une absence de Marco Verratti et Neymar ?

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma débutera dans les buts. En défense, pas de surprise non plus. En l’absence de Nuno Mendes, Lucas Hernandez devrait occuper le couloir gauche de la défense tandis qu’Achraf Hakimi évoluera sur le côté droit. La charnière centrale devrait être composée du capitaine Marquinhos et de Milan Skriniar. Au milieu de terrain, Luis Enrique aura du choix. Placé sur la liste des transferts, Marco Verratti pourrait débuter sur le banc voire être absent de la feuille de match. Le groupe convoqué par Luis Enrique en dira plus sur la situation de l’Italien. Grosse satisfaction de la tournée en Asie, le Titi Warren Zaïre-Emery pourrait être titulaire aux côtés de Manuel Ugarte et Vitinha. Enfin, en attaque, Gonçalo Ramos, récemment arrivé au PSG, aurait les faveurs du coach pour occuper le poste de numéro 9. Face à l’incertitude autour de l’avenir et de l’état de santé de Neymar, Kang-In Lee pourrait débuter au poste d’ailier gauche tandis que Marco Asensio occuperait le flanc droit de l’attaque.

Feuille de match PSG / FC Lorient

1ère journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Cédric Favre et Gwanaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Nicolas Rainville – VAR : Dominique Julien et Christian Guillard

XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien / RMC) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Asensio, G.Ramos, Lee

(L’Equipe / Le Parisien / RMC) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Asensio, G.Ramos, Lee XI probable du FC Lorient : Mvogo – Meïté, Laporte, Talbi – Kalulu, Makengo, Abergel (c), Le Goff – Faivre, Dieng (ou Koné), Le Bris

