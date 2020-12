Le PSG enchaîne. C’est jour de match (à 21 heures) au Parc des Princes (à huis clos) contre le 17e de la Ligue 1 : le FC Lorient. Après quatre jokers grillés, les Rouge & Bleu sont passés de chassés à chasseurs de la première place du Championnat. Les trois points sont donc indispensables ce soir. Face aux Merlus, Thomas Tuchel ne pourra pas relancer Colin Dagba, suspendu. Ce sera aussi et surtout sans Marquinhos, qui souffre encore de la hanche. Sans Abdou Diallo, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Juan Bernat, ni Neymar. C’est beaucoup. Et possiblement sans Presnel Kimpembe toujours gêné par une fracture à l’orteil. Et un peu hors de forme…

Donc avec qui sachant que dans quatre jours le PSG jouera chez Lille le leader ? Et avec quelle animation ? Encore ce 5-3-2 ? A priori non, bien que Thomas Tuchel soit adepte des surprises ces derniers temps. Un 4-3-3 semble se profiler. Il coule presque de source au milieu de terrain et en attaque avec un trio Herrera, Gueye, Rafinha dans l’entrejeu et devant une triplette Di Maria, Kean, Mbappé. Derrière, c’est plus compliqué. On peut imaginer que Danilo Pereira jouera en défense avec Thilo Kehrer. Les côtés reviendraient alors à Layvin Kurzawa et Thimothée Pembélé. Reste que Kurzawa pourrait jouer dans l’axe et Bakker à gauche. Ou bien Pembélé dans l’axe et Florenzi à droite… A voir.

PSG / FC Lorient

15e journée de Ligue 1 Uber Eats – Mercredi 16 décembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – Diffuseur : Téléfoot Stadium 1 – Arbitre : Hamel – VAR : Delerue – Assistants : Grobost et Aube – 4e arbitre : Chapapria

PSG : Navas (cap.) – Pembélé, Kehrer, Danilo Pereira, Kurzawa – Herrera, Gueye, Rafinha – Di Maria, Kean, Mbappé Remplaçants parmi : Rico, Letellier, Florenzi, Bakker, Kimpembe, Verratti, Draxler, Paredes, Fadiga, Ruiz-Atil, Entraîneur : Tuchel Absents : Diallo (ischio-jambiers), Bernat (genou), Marquinhos (hanche), Sarabia (ischios), Neymar (cheville), Icardi (adducteurs) – Incertain : Kimpembe (soins orteil).

