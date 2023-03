PSG : Luis Campos ne change pas de cap

Comme un lendemain d’élimination de Ligue des Champions du PSG, toutes les têtes sont pointées du doigt. Le directeur du football du club de la capitale n’y échappe pas. Cependant, Luis Campos n’aurait pas l’intention de changer ses plans d’une once.

Entre les joueurs, le coach, ou les dirigeants, personne n’échappe à la foudre des supporters et observateurs lorsque le PSG se fait éliminer en Ligue des Champions. C’est en ce sens que la question se pose quant à l’avenir de Luis Campos. Le dirigeant portugais pourrait payer les frais de cette énième désillusion sur la scène européenne. Cependant, le directeur du football du Paris Saint-Germain resterait concentré et « engagé à 100% dans son travail avec le PSG sur les projets à moyen ou long terme« . C’est en tous cas ce qu’avance Fabrizio Romano qui affirme que pour Luis Campos il n’y a « aucun changement dans ses plans« . Plus encore, le dirigeant de 58 ans travaillerait déjà sur l’avenir du club de la capitale, et a toujours pour objectif de faire remporter la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain.

🚨 | Luis Campos est toujours engagé à 100% dans son travail avec le PSG sur les projets à moyen ou long terme ✔️



Il n’y a aucun changement de prévu dans ses plans. Son objectif est de faire remporter la LDC à Paris



📲 @FabrizioRomano pic.twitter.com/IGqqrq0tSY — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 9, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Arrivé au mois de juin dernier, Luis Campos est le visage d’un tournant dans l’histoire récente du PSG. Un licenciement un an après son arrivée serait un véritable désaveux pour l’état major qatari. Cependant, l’information de notre confrère Fabrizio Romano nous donne la température du côté du directeur du football Rouge & Bleu. Ce dernier, dans les semaines ou mois à venir, pourrait tout même faire l’objet d’une réflexion à Doha.