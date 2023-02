PSG : Luis Campos plus que jamais menacé

Huit mois après son arrivée au PSG, Luis Campos semble plus que jamais menacé. Figure de la révolution du Paris Saint-Germain, le directeur du football du club de la capitale pourrait ne pas s’éterniser sous les cieux parisiens.

Si les débats autour de Christophe Galtier et son avenir se multiplient chez les observateurs et supporters du PSG, les regards du côté de Doha se tournent eux en direction de Luis Campos. Le dirigeant portugais, depuis l’été dernier, est la figure de la révolution vendue dans les rangs du Paris Saint-Germain. Huit mois plus tard, force est de constater que tout ne se passe pas comme prévu pour le directeur du football. En ce sens et selon Foot Mercato, l’état-major Rouge & Bleu est réellement agacé par les résultats de cette saison et la qualité de jeu proposé malgré toutes les conditions étaient réunis pour que la paire Galtier – Campos installe sa patte. De son côté, Luis Campos a commencé a dessiné les contours de l’effectif professionnel pour la saison prochaine, malgré les « chances limitées » d’être conservé au Paris Saint-Germain par ses dirigeants. Ces derniers réfléchissent plus que jamais à l’avenir de leur directeur du football, d’autant plus que Zinédine Zidane reste une priorité pour prendre la place de Christophe Galtier, et que l’opération ne se fera pas tant que Campos est en poste.

Concernant le prochain mercato d’été, comme évoqué précédemment, Luis Campos travaille d’ores et déjà sur l’effectif qu’il souhaite pour la saison prochaine. Cependant, toujours selon Foot Mercato, plusieurs joueurs approchés par le club de la capitale son intéressés mais « reculent devant le manque de clarté du projet actuel du club« . Un comportement sur le mercato qui lui est également reproché par l’état-major du PSG. Par ailleurs, nos confrères de Foot Mercato ajoutent que Memphis Depay a été refusé par Luis Campos. L’attaquant néerlandais aurait pu atterrir au Paris Saint-Germain libéré par le FC Barcelone, mais le Portugais aurait coupé court à cette piste.