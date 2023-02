PSG : L’arbitre pour le Classique dévoilé

Pour le match de clôture de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM. Un déplacement capital pour le reste de la saison tant les Phocéens sont les dauphins des Parisiens avec cinq points d’écart.

C’est ce dimanche 26 février (20h45 sur Prime Video) que le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome. La Ligue a dévoilé les arbitres qui officieront pour ce Classique qui s’annonce tendu face à l’Olympique de Marseille. C’est donc Clément Turpin qui sera l’arbitre principal de la rencontre. Il sera assisté de Nicolas Danos et Benjamin Pages. Bastien Dechepy sera lui le quatrième arbitre. Les deux assistants à la vidéo seront Eric Wattellier et Cyril Gringore.

Clément Turpin était au sifflet au Parc des Princes le 16 octobre dernier pour la victoire 1-0 des Parisiens face aux Marseillais. L’arbitre de 40 ans a déjà arbitré le club de la capitale à quatre reprises cette saison pour trois victoires et une défaite. Sa dernière sortie était au Stade Louis II pour la défaite des Rouge & Bleu (3-1) face à l’AS Monaco. Au cours de ces rencontres, Clément Turpin a sorti deux cartons rouges : Le premier pour Gigot lors du match aller, et le second pour Neymar lors de PSG / RCSA (victoire 2-1) le 28 décembre dernier.