Ce dimanche, le PSG s’est imposé au bout du bout face au LOSC sur le score fleuve de 4-3. Et un homme s’est fait remarquer durant cette partie en la personne de Luis Campos.

C’est un scénario hallucinant qui s’est déroulé sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir en marge de la 24e journée de Ligue 1. Mené au score, les locaux ont su renverser la tendance en fin de match grâce à des buts de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Et juste avant cette remontée, Luis Campos est descendu sur la pelouse alors que la Pulga et ses partenaires étaient en grande difficulté.

« Je sais pourquoi il est descendu »

L’occasion pour lui d’échanger avec le corps arbitral de manière virulente. Une attitude qui a été critiquée, et il pourrait d’ailleurs se faire sanctionner pour cela. Mais Jérôme Rothen a souhaité défendre Luis Campos sur les ondes de RMC : « Quand on est dans un club comme le PSG dans un rôle très important de directeur sportif, il faut automatiquement être passionné, il faut être investi et défendre les couleurs du club. Je sais pourquoi il est descendu comme ça à vingt minutes de la fin. Il y a eu des moments où l’arbitre n’allait pas forcément dans le sens des Parisiens. Luis Campos a l’impression que le PSG n’est pas protégé comme il devrait l’être, ne serait-ce qu’au Parc des Princes. Donc il est venu haranguer le quatrième arbitre en descendant et surtout en montrant de la grinta. »