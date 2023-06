PSG : Luis Campos propose deux joueurs à Manchester City dans le deal Bernardo Silva

Afin de renforcer son effectif pour la saison 2023/2024, le PSG sembler compter sur le recrutement de Bernardo Silva en priorité. Si les dirigeants parisiens semblent avoir un accord avec le joueur, il faudra désormais négocier et convaincre leurs homologues de Manchester City.

Le PSG a ériger Bernardo Silva comme priorité pour le mercato estival 2023. En effet, sous l’impulsion de Luis Campos, le club de la capitale met toutes les chances de son côté afin d’attirer le récent vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec Manchester City. En ce sens, sous contrat jusqu’en juin 2025 et après six années de bons et loyaux services, le Portugais pourrait bénéficier d’un bon de sortie afin de changer d’air, comme il le souhaite. A 28 ans, Bernardo Siva est l’objet des convoitises du FC Barcelone et donc du Paris Saint-Germain. Cependant, les difficultés financières des Catalans laissent un boulevard aux Parisiens afin d’avancer dans ce dossier. De plus, le joueur serait désireux de rejoindre le PSG. C’est avec ces paramètres que Luis Campos aurait obtenu l’accord du joueur selon nos confrères de Foot Mercato, en ayant soumis une offre de contrat à l’agent du joueur, Jorge Mendes. Cependant, le deal est loin d’être ficelé. En effet, après l’accord du joueur, les dirigeants parisiens devront se mettre autour d’une table avec leurs homologues citizens afin de négocier et trouver un accord et laisser filer leur poulain.

Plus qu’une indemnité de transfert sur la table ?

Dans ce dossier, les dirigeants de Manchester City espèrent récupérer une indemnité de transfert importante selon les dernières informations de Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du marché des transfert. Pour rappel, Bernardo Silva est estimé par le site Transfermarkt à hauteur de 80 millions d’euros. Cependant, Luis Campos semble avoir sa petite idée afin de voir ce montant au rabais. En effet, selon Foot Mercato, le conseiller sportif du PSG aurait proposé à son homologue citizen, Txiki Begiristain, d’ajouter deux joueurs parisiens dans le deal, et pas n’importe lesquels. Le dirigeant portugais a eu l’idée d’envoyer Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma dans le nord de l’Angleterre. Le milieu de terrain pourrait remplacer Ilkay Gündogan, en fin de contrat et sur les tablettes du PSG notamment, et le gardien de but faire concurrence à Ederson. Cependant, toujours selon nos confrères de Foot Mercato, « la réponse de Manchester City n’a pas tardé, avec un refus catégorique« . Il faudra pour les dirigeant parisiens certainement se montrer plus convaincant financièrement afin de faire plier leurs homologues.