PSG : La belle indemnité que touchera Christophe Galtier après son départ

Après une saison sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne sera très certainement plus le coach des Rouge & Bleu la saison prochaine. Alors qu’il lui restait une année de contrat, le club de la capitale devra débourser une somme de 6 millions d’euros d’indemnités pour se séparer officiellement de l’entraîneur français. Un montant faible en comparaison des anciens techniciens sous QSI.

Après une saison terne en terme de résultats sportifs et de fond de jeu proposé, le PSG et Christophe Galtier ont mis un terme à leur collaboration mardi dernier, selon Le Parisien, après un entretien entre le conseiller football, Luis Campos et l’ancien coach du LOSC. Alors que ce dernier avait été intronisé en succession de Mauricio Pochettino, Galtier avait signé un contrat de deux ans avec le club de la capitale. Mais au bout d’une saison n’ayant rapporté qu’un mince titre de champion de France, le onzième dans l’histoire du club, le technicien français sera remplacé cet été par un nouvel entraîneur. Depuis plusieurs jours, le club de la capitale s’active pour trouver un successeur à son actuel coach. Julian Naglesmann serait le plus proche pour reprendre les rennes parisiennes, mais avant cela il faut officialiser le départ de Christophe Galtier. Et pour aboutir au licenciement du Français, le PSG devra débourser un montant de 6 millions d’euros, nous révèle Le Parisien. Une somme inférieure à laquelle le champion de France 2021 pouvait prétendre.

Une somme parmi d’autres

En effet, Christophe Galtier percevait un salaire estimé aux alentours de 600 000 euros mensuels, et donc, pouvait prétendre à environ 7 millions d’euros d’indemnités pour combler son année de contrat qu’il n’effectuera pas au PSG la saison prochaine. De ce fait il se place, dans la liste des entraîneurs indemnisés par le Paris Saint Germain sous QSI, loin du haut de la liste.

En bas de celle-ci, on retrouve un autre Français : Antoine Kombouaré. Ce dernier avait empoché 4 millions d’euros après son licenciement par le PSG. Christophe Galtier et ses 6 millions d’euros viennent juste après et précède Thomas Tuchel qui avait touché 7 à 8 millions d’euros d’indemnités lors de son renvoi en décembre 2020. Le successeur de l’Allemand, Mauricio Pochettino, lui avait négocié un montant de 10 millions d’euros pour lui et son staff, mais cela reste bien loin de la première place, occupée par Laurent Blanc. Effectivement, le champion du Monde 1998, à peine son contrat prolongé en 2016, se fait licencier et explose les compteurs de dédommagement avec un montant de 22 millions d’euros d’indemnités, bien que le PSG se targue d’avoir payé « que » 13 millions net.

Pour ce qui est d’Unai Emery, l’Espagnol avait effectué l’intégralité de son contrat et n’avait pas été prolongé. Carlo Ancelotti, lui, est le seul entraîneur à avoir fait gagner de l’argent au PSG, puisque le Real Madrid avait du débourser 7 millions d’euros pour s’adjuger les services de l’Italien en 2013.

