VIDÉO : 10 Moments où le PSG nous a fait vibrer (ou pleurer) sous QSI !

Cette dernière décennie et un peu plus, le PSG a été un énorme vecteur d’émotions pour ses supporters. Entre joies et tristesses, le club de la capitale offre de nombreux souvenirs à ses plus fidèles en ce sens.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions est passé de rêve à réel objectif. En ayant mis tous les moyens possibles, le club de la capitale a changer de dimension et se rapproche de cycle en cycle du plus grand succès dans le football européen. Cependant, si la but est atteint dans les prochaines années (ou les prochains mois …), le chemin aura été sinueux pour le PSG. En effet, si de belles victoires embellissent les souvenirs des supporters Rouge & Bleu, ces derniers ont également leur lot de tristesse dans un coin de leur tête. Autant de souvenirs, bon ou mauvais, résumés dans la dernière vidéo de Canal Supporters : Les 10 Moments où le PSG nous a fait vibrer (ou pleurer) sous QSI !

