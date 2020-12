Après sa défaite en Europa League contre le Celtic Glasgow (3-2) qui lui coûte la première place de son groupe, Lille retrouvait le championnat ce dimanche après-midi – sur sa pelouse du stade Pierre Mauroy – avec la réception de Bordeaux dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les Lillois étaient troisièmes au coup d’envoi avec deux points de retard sur le PSG. De son côté, Bordeaux (11e) restait sur trois matches sans défaites avec notamment un nul contre le PSG. Les deux équipes ont eu un temps d’adaptation en début de rencontre semblant se craindre. C’est Bordeaux qui va se procurer la première situation avec une frappe de Ben Arfa capté par Mike Maignan. C’est finalement Lille qui va prendre l’avantage grâce à un but de Jonathan Bamba. L’attaquant lillois – à l’entrée de la surface – envoi une frappe enroulée dans le but de Benoît Costil (1-0, 16e). Un but qui ne va pas permettre au match de s’enflammer, les deux équipes n’arrivant pas à se procurer d’occasion franche. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir les Bordelais réussir à égaliser par l’intermédiaire de Basic. Le milieu de terrain bordelais tend son pied gauche aux six mètres sur un corner de Ben Arfa et trompe Maignan (1-1, 30e). Un but qui ne va pas perturber Lille qui va se procurer une belle occasion par l’intermédiaire de Jonatan Ikoné qui voit sa frappe détournée en corner par Costil. Sur le corner, José Fonte se démarque et propulse sa tête dans la lucarne gauche de Costil (2-1, 45e). Un but qui permet à Lille de virer en tête à la pause et être virtuellement leader de Ligue 1 avec un point d’avance sur le PSG, qui joue ce soir au Parc des Princes face à Lyon. La seconde période est moins emballante même si Lille se procure plusieurs occasions (53e, 56e, 61e, 66e). Le score ne va pas évoluer, Lille s’impose à domicile (2-1) et met la pression au PSG en prenant la première place avec un point d’avance. Au PSG de répondre ce soir dans le choc face à l’OL.