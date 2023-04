PSG / Lyon : Les pronos de la rédac’ par Parions Sport

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique

Lyonnais, ce dimanche à 20h45, à l’occasion de la 29 ème journée du Championnat de France de

Ligue 1.

En tête du classement avec 7 points d’avance sur son premier poursuivant, le PSG se retrouve face

à un défi de taille ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais de son ex-coach Laurent Blanc.

A l'occasion de cette rencontre, nous vous proposons les meilleurs pronostics !

Paris Saint-Germain, les meilleurs pronostics !

Les pronos de la rédac’

De retour de la internationale après sa défaite face au Stade Rennais (0-2), le Paris Saint-Germain

devra relever la tête face à de jeunes lyonnais portés par Alexandre Lacazette (17 buts).

Le PSG pourra compter sur son duo de star Mbappé-Messi pour aller chercher son succès face aux

Rhodaniens.

Nos paris

Victoire du PSG (1,41) : Malgré un mauvais résultat face aux rennais, le PSG devrait relever la

tête face à un adversaire largement à sa portée et qui n’a plus gagné depuis 3 matchs (Nuls contre

Nantes, Lille, et Lorient).

La cote de la victoire parisienne est à 1,41 sur ParionsSport en ligne.

But de Mbappé (1,55) : Meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations, Mbappé voudra asseoir

sa domination sur le classement en inscrivant un 20 ème but en championnat pour dépasser Jonathan

David.

La cote du but de Mbappé contre l’OL est à 1,55 sur ParionsSport en ligne.

La grosse cote

Nul mi-temps puis victoire PSG (3,65) : Paris nous a habitué après la Coupe du Monde à assurer

ses succès en fin de match après s’être fait peur, comme contre Brest (1-2, but de Mbappé à la

90’) Nantes (4-2, but de Mbappé à la 90ème), Lille (4-3, but de Messi dans le temps additionnel)

ou même Strasbourg (1-2, but de Mbappé sur penalty dans le temps additionnel).

Les matchs contre l’OL sont toujours difficiles pour le PSG, et une victoire similaire à celle du 19

septembre 2021, où Icardi crucifiait Lopes d’une tête croisée dans les arrêts de jeu.

La cote de Nul Mi-temps puis Victoire PSG est à 3,65 sur ParionsSport en ligne.

Et vous, quels sont vos bons plans pour ce match ?

Bon match et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes

mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe que je répète sans fin, il est important de me

fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

*Voir conditions sur le site de ParionsSport en ligne