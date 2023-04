PSG / Lyon – Annoncez votre pronostic

Après la trêve internationale, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1 avec la réception de Lyon dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront renouer avec le succès pour profiter du faux pas de Marseille pour reprendre neuf points d’avance sur les Phocéens et Lens, nouveau dauphin.

Pour ce PSG / Lyon, Christophe Galtier doit faire sans cinq joueurs. Presnel Kimpembe et Neymar, qui ne rejoueront pas de la saison et de Nordi Mukiele (ischio-jambiers), Carlos Soler (gêne musculaire) et Sergio Ramos (mollet). Le coach parisien devrait poursuivre dans un système en 3-5-2 avec la titularisation d’El Chadaille Bitshiabu à la place de l’ancien du Real. Au milieu de terrain, Renato Sanches pourrait être titulaire au côté de Marco Verratti et Vitinha. Le duo d’attaque serait composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

À moins de deux heures de PSG / Lyon, comment sentez-vous cette rencontre ? Vous pouvez partager votre pronostic dans l’espace commentaire ci-dessous. Avant la trêve internationale, les Parisiens s’étaient malheureusement inclinés – au Parc des Princes contre Rennes (0-2). Un score que personne n’avait trouvé ici.