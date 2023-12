PSG : Marco Asensio, l’absent qui n’a pas eu tort

Après un bon début de saison avec le PSG, Marco Asensio s’est blessé au cours de la trêve international avec l’Espagne. Touché au pied, l’Espagnol a manqué 75 jours de compétition avec son nouveau club, et son retour pourrait être bénéfique au groupe de Luis Enrique.

Arrivé sur la pointe des pieds cet été libre de tout contrat en provenance du Real Madrid, Marco Asensio semble prendre une place dans le groupe de Luis Enrique, peut-être plus importante que prévu. En effet, s’il avait tout pour être le second couteau sur le front de l’attaque derrière Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, l’Espagnol de 27 ans a su se montrer et être décisif en début de saison. C’est ainsi qu’en 3 rencontres disputées toute compétitions confondues avant sa blessure, Asensio compte 2 buts et 1 passe décisive, étant à chaque fois titulaire. Le mois de septembre arrive et l’ancien du Real Madrid rejoint La Roja afin de disputer des matchs de qualifications à l’Euro 2024. Au cours de la large victoire en Géorgie (1-7), le numéro 11 du PSG se blesse au pied et cède sa place à la 44e minute à Nico Williams. Depuis, Marco Asensio a disparu des radars et travaille pour son retour. Après 75 jours manqués en Rouge & Bleu, l’international espagnol retrouve le groupe parisien sans entrer en jeu à l’occasion de la réception de l’AS Monaco (victoire 5-2) au cours de la dernière journée de Ligue 1 Uber Eats et enchaîne avec celle de Newcastle (1-1) en Ligue des Champions, en entrant en jeu cette fois-ci pour les huit dernières minutes. Une longue absence dont personne sur le front de l’attaque n’aura su profiter. Ni Gonçalo Ramos, ni Randal Kolo Muani. Les deux attaquants recrutés cet été pour un total oscillant entre 160 et 170 millions d’euros, n’ont pas su convaincre dans le jeu ou en terme de statistique. Dans un monde où les absents ont toujours tort, le PSG s’inscrit en exception.

🗣️ | Marco Asensio 🇪🇸 sur Mbappé et Dembélé pour Canal + foot :



"Ce sont deux joueurs très importants pour l'équipe, on s'entend très bien, on créer beaucoup de danger, on va continuer comme ça !"#PSGRCL pic.twitter.com/7DJ7r0FADZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 26, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Concernant son statut dans le vestiaire du PSG, Marco Asensio semble être un joueur sur lequel Luis Enrique souhaite s’appuyer. Si beaucoup d’observateurs et supporters du club de la capitale voyait en l’espagnol un « surper-sub« , l’ancien sélectionneur de La Roja accorde un rôle plus important à son protégé. Sur 270 minutes possibles (3 matchs), Marco Asensio en dispute 234. Un temps de jeu avant sa blessure qui démontre parfaitement la confiance de son coach, que l’ancien du Real Madrid lui rend bien avec un bilan de 2 buts et 1 passe décisive en 3 matchs. Concernant son positionnement, Marco Asensio démarre sa saison au Paris Saint-Germain dans l’axe de l’attaque. Un poste qui lui convient bien, à en croire ses propos pour BeIN Sports, le 2 septembre dernier : « Je joue où me place le coach. Dans l’axe, je me sens très bien. Avec des ailiers très hauts, je peux redescendre chercher le ballon. J’aime participer au jeu de l’équipe. Que ce soit à droite, devant mon milieu, je me place où je me sens le plus à l’aise, mais j’aime redescendre pour recevoir le ballon. Lancer des contres, aider l’équipe à sortir de la pression. C’est une bonne position pour moi« . Cependant, un poste où la concurrence est chère, très chère … .

Une place pour trois

Au cours de la période d’absence de Marco Asensio, c’est au tour de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos de porter leurs responsabilités. Le Français, sur cette période, affiche un bilan statistique de 3 buts et 2 passes décisives, quand le Portugais compte lui 2 buts et 1 passe décisive. Si les chiffres peuvent paraître encourageants, le contenu dans le jeu est plus inquiétant, sans pour autant tirer de conclusion. Cependant, le retour de Marco Asensio peut permettre de tirer une leçon : les absents n’ont pas toujours tort. En effet, l’Espagnol qui affichait une belle forme et une belle complicité avec ses coéquipiers en plus de ses statistiques, pourrait bénéficier de ce crédit glané, et de la confiance de Luis Enrique, afin de retrouver rapidement une place de titulaire et pousser la concurrence pour l’attaque du PSG à son paroxysme. La première apparition de Marco Asensio dans le groupe depuis son retour face à l’AS Monaco est également synonyme d’un match au cours duquel Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont fait trembler les filets. Le hasard ou un réel impact sur la motivation des deux ? Nul doute que le retour du numéro 11 parisien va rebattre les cartes dans l’esprit de Luis Enrique. Ce dimanche (13h sur Prime Video et Canal +), à l’occasion du déplacement au Havre pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats, les premiers éléments de réponses pourraient tomber, pour la hiérarchie ou le système de jeu qui pourrait également s’adapter aux joueurs Rouge & Bleu présents sur la pelouse.