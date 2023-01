Le PSG de retour d’Arabie Saoudite pour sa tournée commerciale et son match amical, a retrouvé le chemin de l’entraînement aujourd’hui au Camp des Loges. En ligne de mire, le 16e de finale de Coupe de France face au club de l’US Pays de Cassel. Pour l’occasion, Christophe Galtier était présent en conférence de presse aujourd’hui.

Ce voyage au milieu de la semaine au Moyen-Orient, en plus de l’aspect commerciale, aura servi au groupe à en croire les propos de Christophe Galtier : « Ce voyage nous a permis d’échanger les uns avec les autres pour que tout le monde se reconcentre sur l’équipe et sur son niveau de jeu« , a confié le coach du PSG. En Arabie Saoudite, les Rouge & Bleu ont disputé une rencontre amicale (victoire 5-4) contre une sélection des meilleurs joueurs du championnat local, l’occasion de retrouver Nuno Mendes sur une pelouse avec le maillot parisien sur les épaules : « Nuno Mendes ? C’était une grave blessure musculaire, c’est pour cela que ça a mis autant de temps pour qu’il revienne » a confié Christophe Galtier en conférence de presse aujourd’hui. Un autre joueur blessé sur la ligne défensive a été un sujet aujourd’hui au Camp des Loges. Présent sur place, les équipes de Canal Supporters ont interrogé le technicien français sur Presnel Kimpembe : « Kimpembe ? On espère l’avoir sur les prochaines semaines ! Il est prévu qu’il réintègre les séances dans 8-10 jours. On verra ensuite son ressenti » a rétorqué Christophe Galtier, qui s’est, concernant sa défense, montré on ne peut plus claire sur ce qu’il en pense : « Satisfait de qu’il se passe en défense ? Ah non, ça ne me va pas du tout !« .

🇫🇷🗣️ | Christophe Galtier en conference de presse :



“Kimpembe ? On espère l’avoir sur les prochaines semaines ! Il est prévu qu’il réintègre les séances dans 8-10 jours. On verra ensuite son ressenti” 💪🇫🇷 pic.twitter.com/2Cvyhnw7sF — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 21, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Un effectif à ajuster

A deux jours du 16e de finale de Coupe de France face à l’US Pays de Cassel, Christophe Galtier ne compte pas disputer cette rencontre avec une équipe totalement remaniée : « La meilleure équipe possible sera alignée ce lundi en Coupe de France« . Pour rappel, la rencontre, qui se jouera à guichets fermés au Stade Bollaert-Delelis, sera à suivre ce lundi 23 janvier à partir de 20h45 sur les antennes de BeIN Sports. Ce qui est sur, c’est que Pablo Sarabia, désormais joueur de Wolverhampton, ne sera pas de la partie. En ce sens, avec le départ de l’Espagnol, Christophe Galtier a confié que « le club travaille sur l’arrivée d’un joueur supplémentaire dans le domaine offensif« , avant de se montrer évasif concernant le dossier Milan Skriniar pour le renfort défensif : « Est-ce que Skriniar va venir cet été ? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce que Skriniar va venir cet hiver ? Je ne peux pas vous le dire« . Concernant la piste pour le secteur offensif, le coach du PSG a dressé un portrait robot du profil désiré : « On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, qui marque des deux pieds et fort de la tête« . De quoi animer les débats et faire travailler les observateurs et suiveurs du Paris Saint-Germain et du mercato.