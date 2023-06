Kylian Mbappé décline l’option de prolongation dans son contrat

L’été dernier, Kylian Mbappé avait prolongé son contrat avec le PSG. Il avait signé deux ans avec une année en option, que seul lui pouvait décider de lever. Et il aurait choisi de ne pas le faire.

Kylian Mbappé a beaucoup hésité sur son avenir l’année dernière. En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, l’attaquant (24 ans) avait finalement choisi de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025. Mais en réalité, l’international français avait signé un contrat de deux ans avec une année en option. Une année que seul lui pouvait décider de lever. Ces dernières semaines, on expliquait que le meilleur buteur du club de la capitale ne souhaiterait pas lever cette option d’achat.

Une prolongation ou un départ

Selon les informations de l’Equipe, Kylian Mbappé a officiellement fait savoir, via une lettre, à la direction du PSG qu’il ne comptait lever cette option dans son contrat. « La conclusion d’une réflexion en cours depuis plusieurs mois« , assure le quotidien sportif. Si ce choix n’est pas une surprise, « il a des allures de tremblement de terre pour le club de la capitale. » Surpris par cette décision, le PSG souhaite afficher une certaine fermeté cette fois-ci, soit Mbappé prolonge cet été, soit il sera vendu. « Lors des trophées UNFP comme lors de ses autres prises de paroles publiques récentes, Kylian Mbappé n’avait pas voulu, dans l’immédiat, faire de son avenir un sujet brûlant insistant sur sa volonté de respecter son bail. Une volonté d’apaisement dans un contexte douloureux (l’accident très grave de Sergio Rico) qui n’empêchait pas parallèlement une réflexion profonde quant à son futur à moyen terme. » L’Equipe indique que « la saison 2022-2023, ponctuée par ce que le capitaine des Bleus a perçu comme des promesses non tenues en matière de recrutement l’été dernier, a laissé des traces. »

Mbappé n’était pas obligé de signifier son choix par lettre

Le quotidien sportif se demande si cette prise de position est définitive ou « répond-elle à une stratégie de négociations qui lui permettrait de se retrouver, une nouvelle fois, en position de force, en 2024 ? » Au sein du club, ces dernières heures, c’est l’incompréhension, pour ne pas dire plus, qui prédominait. « Alors que les deux parties avaient entamé des discussions jugées constructives par le PSG autour d’une prolongation au-delà de 2025, l’envoi de cette lettre a été perçu très fraîchement par les dirigeants. » L’Equipe explique que Kylian Mbappé n’était pas dans l’obligation de signifier concrètement sa volonté de ne pas lever l’option. « L’absence de courrier avant le 31 juillet ne l’aurait pas automatiquement engagé jusqu’en juin 2025. De plus, un climat positif autour d’une possible prolongation prévalait jusqu’à présent, au moins du point de vue du PSG« , avance le quotidien sportif.

Ses dirigeants prêts à faire un nouvel effort considérable pour lui

Le Qatar était prêt à faire des efforts considérables, une nouvelle fois, pour retenir le Français « avec une participation de Mbappé à certains investissements qatariens. » La lettre envoyée par la star est perçue comme un signal très négatif. L’Equipe conclut en expliquant que le PSG est clair, il ne compte pas voir son attaquant partir libre. Soit il donne des signes positifs pour prolonger, soit il sera vendu dans les semaines à venir. « Contacté à 20h40, l’entourage du joueur a estimé ne pas disposer d’un délai suffisant pour nous faire parvenir sa réponse.«

De son côté, Ben Jacobs, journaliste pour CBS, indique que le PSG est mécontent du clan de Kylian Mbappé. La lettre annonçant son refus d’activer la prolongation d’une année supplémentaire aurait été transmise aux médias avant que le club ne la voie. Enfin, selon le journaliste du Daily Telegraph, Jason Burt, Kylian Mbappé est bien à vendre cet été.