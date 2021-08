Champions d’Europe avec l’Italie, Marco Verratti va maintenant chercher à l’être aussi dans la foulée avec le PSG. Un objectif qu’il partage avec Gigio Donnarumma. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain confie ses conseils donnés au portier de la Nazionale.

« Je lui ai bien parlé du PSG qui a de grands objectifs. Gigio est jeune mais ambitieux. Je lui ai expliqué qu’il y a tout à gagner. Une lutte pour qu’il y gagne sa place ? Nous avons deux des meilleurs gardiens du monde. Je ne connaissais pas Navas, mais c’est un phénomène, il nous a sauvés dans de nombreux matches, il est important pour l’équipe. Idem pour Donnarumma. C’est peut-être difficile pour Pochettino de trancher, mais au final il y aura de la place pour les deux », assure Marco Verratti.

Le joueur du PSG a été interrogé sur les deux noms qui font l’actualité du club. Lionel Messi bien sûr… « L’avoir ici est incroyable. Je n’y croyais pas tant que je ne le voyais pas. Nous nous connaissions déjà. Peut-être qu’il ne parle pas beaucoup, mais il a une grande personnalité et vous pouvez le sentir sur le terrain. C’est un leader, un champion aimé même de ceux qui ne supportent pas. Pour moi, c’est le meilleur de l’histoire, technique, altruiste. Je ne pense pas qu’il aura de difficulté à décrocher une place de titulaire… » Concernant Kylian Mbappé, l’Italien rappelle que c’est un proche : « Nous sommes très amis même en dehors du terrain. Nous avons parlé, mais ça reste entre nous. Mon cas était différent. Je voulais changer parce que je ne comprenais pas certaines choses. J’ai parlé au club et j’ai décidé de rester sans que personne ne me force, malgré ce qu’on a dit parfois autour. Dans le football, chaque situation est différente. Mais je veux jouer avec les meilleurs, alors j’espère qu’il va rester. »

Marco Verratti a été invité à se positionner sur le Ballon d’or. Et il l’a fait : « Donnarumma est jeune, mais je souhaite sincèrement qu’il le gagne un jour. L’alternative entre Jorginho et Messi doit être clarifiée. Si nous le donnons à celui qui a tout gagné en Europe, Jorginho. Si nous le donnons au plus fort de tous, celui qui à chaque match divertit des millions de fans, moi y compris, donc Messi le gagne tant qu’il joue. »