Reims-PSG : Kimpembe bien à l’entraînement ce matin

Beaucoup de caméras et d’appareils photo au camp des Loges ce samedi à 11h30 pour le début d’entraînement du PSG à J-1 du match à Reims (4e journée de Ligue 1). Deux hommes étaient très observés pour des raisons différentes : Lionel Messi qui se prépare à débuter sous le maillot parisien, Kylian Mbappé qui pourrait rendre le sien dans les jours à venir. Incertains, Presnel Kimpembe et Sergio Rico étaient bien à l’entraînement qui s’est déroulé en présence de Leonardo. Suivront – après la séance – des conférences de presse de Gini Wijnaldum et de Mauricio Pochettino. En phase de reprise, Juan Bernat était en salle. Pour rappel, Sergio Ramos, Mauro Icardi, Colin Dagba et Alexandre Letellier sont forfait pour demain.