A l’occasion de la onzième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit ce vendredi (21h sur Prime Video) Montpellier. A la veille de la rencontre, le coach parisien a répondu aux questions des journalistes au cours de la traditionnelle conférence de presse d’avant match.

Au sujet de la série en cours de 4 victoires en 4 matchs TCC (PSG TV)

« Je dirais que l’objectif c’est de gagner le plus de matchs possible. Et l’objectif c’est aussi de le faire de la meilleure manière possible […] Il n’y a pas de match facile, il faut préparer de la première à la dernière minute du match. Contre Brest on a eu un peu de déconcentration mais on a fini par gagner à la dernière minute« .

Les éloges pour Milan Skriniar

« Milan Skriniar, plus que tous les messages qu’on pourrait envoyer, il faut regarder les minutes jouées. C’est l’un de ceux qui a le plus joué, je l’aime énormément. Il a une grosse expérience, il apporte tout ce dont j’ai besoin. Il est bon pour relancer le ballon, il est très intelligent tactiquement. Il est très important. Il est de la race des leaders. Comme tout le monde, il y a de la place pour s’améliorer« .

Le jeu dans les airs

« On utilise parfois les longs ballons mais ce n’est pas notre jeu favori. On joue dans les airs quand l’adversaires nous y oblige. C’est pour cela qu’on est moins dominateur dans ce domaine ou qu’on maîtrise moins« .

Les coups francs

« Je ne travaille pas cela. Ce sont les joueurs qui veulent les tirer qui s’entraînent. Certains tiraient mal et se sont améliorés en travaillant. On voit parfois des joueurs comme Hakimi, Lee, Asensio ou Soler s’entraîner dans cet exercice. J’envoie tirer les joueurs qui sont en confiance. Cela dépend aussi des qualités techniques« .

L’évolution du PSG depuis son arrivée

« L’équipe fait des choses très bien mais on est encore dans une phase initiale. On est encore dans un processus de synergie pour voir quels joueurs s’entendent le mieux. Je trouve que j’ai un effectif incroyable avec des joueurs de qualité à chaque position. Je suis satisfait de mon équipe comme je l’ai dit à la fin du mercato mais il y a toujours de la marge pour s’améliorer« .

Les chances de Kylian Mbappé au Ballon d’Or

« Pour gagner le Ballon d’Or, en plus des performances individuelles qui sont très bonnes pour Kylian, il faut remporter des trophées en club et en sélection. On essaye d’en gagner le maximum à Paris et Kylian peut aussi le faire en sélection. Je suis sûr qu’il va gagner de nombreux Ballons d’Or« .

A propos de Marco Asensio

« Je suis très content de son retour. Il peut jouer à différents postes, comme faux neuf, dans les couloirs et dans l’axe au milieu. Il est polyvalent. Je peux changer ma tactique en cours de match sans changer de joueur. C’est un joueur qui ne perd pas le ballon même sous le pressing et c’est important pour nous« .

Luis Enrique au sujet de la possession de balle

« On aura plus de chances de gagner les matchs si on joue bien au football. Cela demande du temps de travailler les solutions pour contrecarrer le pressing qu’il y aura en face de nous. Je suis convaincu que mieux tu joues mieux tu peux gagner les matchs« .

Warren Zaïre-Emery en Equipe de France

« Si j’étais sélectionneur de l’équipe espagnole, je sélectionnerais Warren à chaque fois. Mais je ne suis pas sélectionneur français ou espagnol. C’est Galtier qui l’a découvert et moi je continue de le faire jouer. Il est exemplaire et incroyable et je remercie le PSG d’avoir un tel jeune joueur. C’est un bon exemple, il travaille tous les jours à l’entraînement et en-dehors pour ses études. C’est un exemple sur le terrain et en-dehors« .