PSG / MHSC : les compositions officielles

À moins d’une heure du coup d’envoi entre le PSG et le Montpellier Hérault, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG aura pour objectif d’enchaîner sa quatrième victoire d’affilée en championnat. Pour cela, les hommes de Luis Enrique affronteront le Montpellier Hérault et pourront même occuper provisoirement la tête du championnat. Et pour cette rencontre, le technicien espagnol a réservé une surprise dans son onze de départ.

Mukiele, Lee et Kolo Muani titulaires

Dans les buts Gigio Donnarumma est présent. Absent lors du dernier match, Marquinhos retrouve sa place de titulaire et son brassard de capitaine. Le Brésilien est associé à Milan Skriniar en charnière centrale. De leur côté, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele occupent les couloirs défensifs, laissant Lucas Hernandez sur le banc. Le milieu à deux est composé de Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery. De son côté, Lee Kang-In a été préféré à Vitinha dans le rôle hybride demandé par Luis Enrique. Pour l’attaque, un trio 100% français avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Feuille de match PSG / Montpellier

11e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Guillaume Debart et Julien Pacelli– Quatrième arbitre : Benjamin Lepaysant – VAR : Jérémie Pignard et William Lavis

Le XI du PSG : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Skriniar, Hakimi – Dembélé, Ugarte, Zaïre-Emery, Lee – Kolo Muani, Mbappé Remplaçants : Tenas, Kurzawa, L.Hernandez, Vitinha, Ruiz, Ndour, Soler, Ramos, Barcola

Le XI de Montpellier : Lecomte – Sacko, Kouyaté, Estève, Sylla – Chotard, Ferri – Fayad, Savanier (c), Al-Tamari – Adams Remplaçants : Bertaud, Jullien, Sainte-Luce, Tchato, Delaye, Leroy, Guéguin, Khazri, Yeboah.

