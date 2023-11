PSG / MHSC : les compositions probables selon la presse

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG reçoit Montpellier dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait revenir à du classique dans son onze de départ.

Après son succès dans la douleur sur la pelouse de Brest dimanche dernier (2-3), le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception de Montpellier pour le compte de la onzième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Keylor Navas et Danilo Pereira. Le Portugais, victime d’une lésion de l’ischio jambier droit, va manquer les trois prochains matches des Rouge & Bleu avant la nouvelle trêve internationale. Alors qu’il avait réalisé plusieurs changements contre les Brestois, l’entraîneur espagnol devrait revenir à du classique contre les Montpelliérains.

Randal Kolo Muani préféré à Gonçalo Ramos

Dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma sera présent. Le portier italien sera défendu par une défense à quatre. Achraf Hakmi dans le couloir droit, Marquinhos, de retour après avoir été ménagé contre Brest en raison d’une gêne à l’adducteur, devrait être associé à Milan Skriniar alors que Lucas Hernandez occuperait le couloir gauche. Au milieu, le duo Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery devraient être alignés. En ce qui concerne les ailiers, le Parisien et l’Equipe mettent Vitinha et Ousmane Dembélé, même si le quotidien francilien hésite avec Lee Kang-In pour le Portugais. En pointe, Kylian Mbappé devrait être associé à Randal Kolo Muani, préféré à Gonçalo Ramos.

Le XI du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, Lucas Hernandez – Dembélé, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha – Kolo Muani, Mbappé

Equipes probables PSG / Montpellier (L’Equipe)