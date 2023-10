PSG : Milan Skriniar convoqué avec la Slovaquie

A l’approche de la trêve internationale de ce mois d’octobre, les joueurs du PSG sont convoqués au compte gouttes avec leur sélection respective. L’occasion pour Milan Skriniar de rejoindre la Slovaquie pour la préparation de deux rencontres qualificatives à l’Euro 2024.

Ce jeudi 5 octobre, le sélectionneur de l’Equipe de France a fait appel à quatre joueurs du Paris Saint-Germain en convoquant Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez. Sous le même drapeau mais en catégorie Espoirs, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ont été convoqué par Thierry Henry. Une autre nation compte un Parisien et a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement aujourd’hui : la Slovaquie. En effet, toujours en course et en bonne position dans le groupe J, les Repre pourront compter sur le numéro 37 du PSG, Milan Skriniar. Ce dernier a donc été convoqué par Francesco Calzona et aura l’occasion d’honorer ses 63 et 64e sélection avec le maillot slovaque. Le but pour le défenseur central et les siens est de décrocher la qualification pour l’Euro 2024. Pour cela, il faudra se défaire du Portugal le vendredi 13 octobre prochain (20h45) à Porto, puis du Luxembourg le lundi 16 octobre (20h45) à Luxembourg. Avant ce rassemblement, la Slovaquie est deuxième de ce groupe J avec 13 points, derrière le Portugal et ses 18 points, et devant le Luxembourg et ses 10 points. Cette trêve internationale sera donc on ne peut plus importante pour la sélection de Milan Skriniar qui n’a pas le droit à l’erreur si elle souhaite disputer le prochain Euro en Allemagne.

