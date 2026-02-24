PSG : Monaco

PSG / Monaco – Le groupe monégasque avec plusieurs absents

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 février 2026

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Monaco en barrage retour de Ligue des champions. Comme pour le PSG, l’ASM devra faire sans plusieurs joueurs.

Le PSG et Monaco s’affrontent demain soir en barrage retour de la Ligue des champions. Après sa victoire renversante sur la pelouse du stade Louis-II la semaine dernière (2-3), le PSG est en ballotage favorable avant de recevoir le club monégasque au Parc des Princes pour le barrage retour. Si le PSG devra faire sans quatre joueurs (Ousmane Dembélé, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Fabian Ruiz), l’AS Monaco déplore aussi plusieurs absents avant de se déplacer à Paris.

Une équipe du PSG sans surprise pour le PSG contre Monaco ?
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Après une grosse semelle sur Vitinha lors de la manche aller, Aleksandr Golovin est suspendu pour cette rencontre et ne fera donc pas le déplacement pour défier le PSG. Ce sera également le cas pour Paul Pogba, en réathlétisation, mais qui ne figure de toute façon pas dans la liste monégasque pour la Ligue des champions. Lukáš Hrádecký, Eric Dier, Kassoum Ouattara, blessés depuis plusieurs semaines, sont aussi absents pour cette rencontre contre le PSG. Sorti sur blessure contre Lens ce week-end, Krépin Diatta souffre de l’ischio-jambier droit et doit également déclarer forfait. 

Le groupe de l’AS Monaco

  • Gardiens : Philipp Köhn, Yann Lienard, Jules Stawiecki
  • Défenseurs : Wout Faes, Caio Henrique, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Samuel Nibombé, Jordan Teze, Vanderson
  • Milieux : Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Lamine Camara, Mamadou Coulibaly, Stanis Idumbo, Ilane Touré, Denis Zakaria
  • Attaquants : Simon Adingra, Folarin Balogun, Mika Biereth, Ansu Fati

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 février 2026

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