PSG / Monaco : les chiffres de la rencontre

Pour le compte de la treizième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Monaco pour un choc de haut de tableau. Avant le coup d’envoi, retour sur les chiffres de la rencontre.

• 83

Depuis le 1er mars 2016, le PSG et Monaco n’ont pas terminé un match sur le score de 0-0. Avec 83 buts inscrits en 23 rencontres, les deux équipes moyennent autour de 3,60 réalisations par partie. Les buts devraient être au rendez-vous ce soir au Parc des Princes.

• 2

Au Parc des Princes d’ailleurs, l’AS Monaco est la seule équipe a avoir échoué deux penalties au cours d’une seule et même rencontre. Il faut remonte au 22 novembre 1986 pour voir Manuel Amoros et Sören Lerby échouer face à Joël Bats. Malgré ces deux ratés, les Monégasques s’imposent 1-0.

• 5

Le PSG n’a pas encaissé le moindre but à domicile lors des 5 dernières rencontres au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés contre Dortmund 2-0, Marseille 4-0, Strasbourg 3-0, Milan AC 3-0 et enfin Montpellier 3-0. Une première depuis les 6 victoires d’affilé lors de la saison 2021/22. Le PSG peut égaliser la statistique ce soir.

• 52

Le Paris Saint-Germain et Monaco vont s’affronter pour la 52e fois en matchs officiels au Parc des Princes, pour un bilan de 18 victoires, 14 nuls et 20 défaites. Trois clubs ont atteint le cap symbolique des 50 matches sur la pelouse de la Porte d’Auteuil : Bordeaux (55), Marseille (53) et Nantes (52).

• 111

Au total, le Paris Saint-Germain et Monaco vont s’affronter pour 111e fois depuis 1970. À hauteur de 33 victoires, 29 nuls et 48 défaites, l’ASM va doubler les Girondins de Bordeaux qui totalisent 110 rencontres depuis la création du club.

• 3

Lors des 5 dernières journées de championnat, le PSG a inscrit trois buts au minimum (Rennes 3-1, Strasbourg 3-0, Brest 3-2, Montpellier 3-0, Reims 3-0). Pour retrouver le club de la capitale aussi décisif, il faut remonter à la saison 2018/19, avec 10 matchs de suite avec au 3 buts inscrits minimum.