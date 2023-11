Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG accueille l’AS Monaco dans le choc de la 13e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devra faire des choix en défense et au milieu.

Le PSG va entamer une grosse série de matches avant la trêve hivernale. Et cela commence dès ce vendredi soir au Parc des Princes avec une belle affiche face à l’AS Monaco, troisième de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Concernant les forfaits des deux derniers cités, le technicien espagnol devra faire quelques choix dans son onze de départ.

Lucas Hernandez ou Danilo en défense centrale ?

Pour L’Equipe, c’est Danilo Pereira qui compensera l’absence du Brésilien en charnière centrale. Touché aux ischio-jambiers avant la trêve, le Portugais devrait être aligné aux côtés de Milan Skriniar, laissant ainsi Lucas Hernandez et Achraf Hakimi dans les couloirs défensifs. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz semble être la meilleure solution pour être associé à Manuel Ugarte et remplacer Warren Zaïre-Emery. De son côté, Vitinha devrait poursuivre dans son rôle hybride de milieu excentré gauche. Enfin, en attaque, un trio offensif 100% français pourrait être aligné avec Kylian Mbappé, qui récupèrera le brassard de capitaine, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent, notamment en défense. En raison de son manque de temps de jeu ces dernières semaines, Danilo Pereira n’est pas assuré d’avoir une place de titulaire en charnière centrale. L’occasion pour Lucas Hernandez d’être associé à Milan Skriniar dans l’axe de la défense. Performant depuis son retour à la compétition, Nordi Mukiele pourrait ainsi avoir une nouvelle occasion pour montrer ses qualités au poste d’arrière-gauche. Pour le reste du onze pas de changement notable mis à part le dilemme entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos au poste de numéro 9.

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Skriniar, L.Hernandez – Ugarte, Ruiz – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé (c), Vitinha Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, L.Hernandez (ou Danilo), Mukiele – Dembélé, Ugarte, Ruiz, Vitinha – Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé (c)

Le XI probable de l'AS Monaco : Köhn – Singo, Maripan, Magassa – Vanderson, Zakaria, Mo.Camara, Jakobs – Akliouche, Golovine – Ben Yedder (c)

Les compositions probables de PSG / AS Monaco (L’Equipe)