PSG / Monaco – les compositions officielles

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG affronte Monaco dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. À moins d’une heure du coup d’envoi, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions d’équipes.

15 jours après son déplacement à Reims (0-3), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Monaco en ouverture de cette 13e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Keylor Navas. Indéboulonnable, Gianluigi Donnarumma est titulaire dans le but. Il sera défendu par un quatuor, Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez et Milan Skriniar en charnière centrale et Nordi Mukiele qui occupera le couloir gauche.

Fabian Ruiz remplaçant de Zaïre-Emery

Pour remplacer Warren Zaïre-Emery, qui sera absent jusqu’à la fin de l’année 2023, Luis Enrique a décidé de titulariser Fabian Ruiz. Le numéro 8 du PSG sera accompagné de Manuel Ugarte au milieu de terrain. Vitinha occupera le rôle hybride de milieu relayeur gauche et ailier gauche. Ousmane Dembélé, qui a marqué durant la trêve internationale, occupera le couloir droit alors que le duo d’attaquant sera composé de Kylian Mbappé, capitaine ce soir en l’absence de Marquinhos, et Gonçalo Ramos.

Feuille de match PSG / AS Monaco

13e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre central : Benoit Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Thomas Leonard – VAR : Bastien Dechepy et Jérémy Stinat

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele – Vitinha, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Ramos, Mbappé (c) Remplaçants : Tenas, Danilo, Kurzawa, Ndour, Soler, Lee, Barcola, Kolo Muani, Asensio

: Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele – Vitinha, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Ramos, Mbappé (c) Le XI de l’ AS Monaco : Köhn – Singo, Maripan (c), Magassa – Vanderson, Zakaria, Mo.Camara, Jakobs – Minamino, Golovine – Balogun Remplaçants : Majecki, Efekele, Ouattara, Salisu, Matsima, Matazo, Diatta, Diop, Akliouche, Ben Yedder

