Ce vendredi soir, le PSG affronte l’AS Monaco dans le choc de la 13e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique a répondu aux questions des médias.

A-t-il l’effectif suffisant pour remplacer Marquinhos et Zaïre-Emery ?

« Sans aucun doute, j’ai un effectif qui est le meilleur du championnat selon moi. La seule chose c’est qu’à chaque fois que tu as un joueur qui se blesse c’est un moment extrêmement triste, parce que ça signifie qu’il ne pourra pas jouer. L’effectif est très large et il a un excellent niveau. »

À quel visage de l’AS Monaco s’attend-il ?

« Monaco est une équipe qui me plaît beaucoup parce que c’est une équipe qui ne calcule pas, elle ne pense pas au résultat. Elle a un pressing haut et en phase d’attaque ils ont toujours un très bon niveau. Ils ont aussi un très bon bloc défensif. Je pense que derrière nous, c’est l’équipe qui génère le plus d’occasions et qui a marqué le plus de buts. Je crois qu’ils devraient aussi avoir quelques points en plus. Si on parle de la statistique des expected goals, cette équipe est placée très haut. C’est une équipe qui est à notre niveau et qui aspire à être plus haut au classement. »

Être leader du championnat donne-t-il une plus grande sérénité à l’équipe ?

« C’est sûr que c’est toujours mieux d’être premier que deuxième. je ne sais pas si ça donne plus de sérénité mais l’objectif est de gagner le championnat c’est évident, et d’être la meilleure équipe du championnat. C’est un objectif très ambitieux mais je pense que c’est l’objectif que mérite ce club. »

Le programme chargé du PSG avec deux blessures majeures, est-ce que ça va compliqué la tâche ?

« Non, on parle évidemment de quelque chose de crucial parce que c’est la Ligue des champions. Les deux matchs vont déterminer si on passe la phase de groupes ou pas. Mais les cinq matches de Ligue 1 sont très importants aussi pour un championnat qui dure toute la saison. On a beaucoup d’envie après cette trêve, on veut avoir des bons résultats et continuer sur notre ligne d’avant la trêve. »

Quel regard porte-t-il sur l’enchaînement des trêves internationales ?

« C’est une polémique dans laquelle je ne voudrais pas rentrer. Il y a un calendrier, il est comme il est. Tous les joueurs veulent être internationaux et jouer pour leur pays. Moi aussi, je voulais jouer pour mon pays. À partir de là, je fais mon travail comme entraîneur qui est de tenter de générer une charge raisonnable à mes joueurs. J’essaie de contrôler ce que moi je peux contrôler, mais tout le reste je ne peux pas le contrôler. L’équipe a des ressources suffisantes pour tous ces problèmes qui se présentent. Que ça me plaise ou non, je ne vais pas en parler parce que des gens ont décidé que le calendrier serait ainsi. Dans mon cas, je m’adapte à la situation. J’espère que les joueurs vont récupérer le plus vite possible, pas seulement ceux du PSG mais tous les joueurs qui se sont blessés à n’importe quel moment de la saison. »

Ce match face à Monaco, un tournant dans la course au titre ?

« C’est important pour ce que ça signifie parce que c’est un rival direct. Il reste encore beaucoup de temps dans ce championnat, mais c’est sûr que pour les équipes qui ont les mêmes aspirations que nous, ce sont des matches particulièrement importants. Mais ce n’est pas particulièrement décisif pour que le championnat soit joué. Il s’agit de jouer un match de haut niveau, d’être meilleur que ton adversaire et d’avoir les meilleures occasions de but. Donc, ce sera un match difficile mais je n’ai pas vu pour l’instant de match facile en Ligue 1. »

Trouve-t-il la Ligue 1 pas spectaculaire voire ennuyeuse ?

« Ennuyeuse non. Pas du tout pour moi. Je vais dire même dire plus, je voudrais qu’il y ait plus de contrôle et au contraire je vois des matches très ouverts où toutes les équipes ont beaucoup d’occasions de marquer. C’est une ligue qui est bien meilleure que ce que je pensais. Parfois, tu entends des opinions sans vérifier. Bien au contraire, je pense que c’est une ligue puissante avec des bons joueurs qui partent ensuite très souvent jouer dans d’autres bonnes ligues comme la Premier League. »

Ce que peut apporter Gonçalo Ramos au club ?

« C’est une très bonne nouvelle (la levée de son option d’achat) qui me réjouit pour tout ce que signifie Gonçalo Ramos comme footballeur. Mais si je parle de Gonçalo Ramos en tant que personne, je suis très content. C’est un joueur d’avenir pour le club, un attaquant très impressionnant. il peut faire face à des situations de jeu très diverses. C’est pour moi une magnifique acquisition et je suis très content que l’option soit levée. »

Comment Kimpembe revient de ses pépins physiques ?

« Je ne suis pas médecin et je ne peux pas vous donner d’informations exactes. Mais depuis deux semaines à peu près, il est de retour dans le groupe et s’entraîne avec tout le monde. Il va très bien. Je le connaissais déjà et je le connaissais quand il pouvait être au meilleur niveau parce que j’ai joué contre lui (comme entraîneur). Mais maintenant, j’ai très envie qu’il revienne dans le groupe complètement. C’est pour moi l’un des leaders du groupe, l’un des potentiels capitaines. Le processus doit être suivi, ce sont les médecins qui vont décider mais il s’entraîne déjà avec nous la plupart du temps. Je suis content car c’est très triste quand un joueur se blesse mais c’est toujours un très beau moment quand il revient après plusieurs mois. »

Quelle est sa principale satisfaction en tant qu’entraîneur du PSG après un tiers du championnat ?

« J’ai eu beaucoup de satisfactions parce que lorsqu’on arrive dans un club qu’on ne connaît pas, on se fixe toujours une série d’objectifs. Mais, je dois vous dire qu’en général depuis longtemps déjà je me sens comme à la maison parce que je reçois de la part de mes joueurs ce que je perçois à l’entraînement et lors des compétitions. C’est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vois encore cette marge de progression, je ne suis pas un entraîneur conformiste, les joueurs non plus, et je veux toujours plus. Il ne s’agit pas seulement de bien jouer mais de gagner, d’être compétitif et d’essayer d’être meilleur quand on peut l’être à titre individuel et collectif à chaque match et entraînement. C’est une ambition que j’essaye de transmettre à mes joueurs. »

Danilo et Asensio sont-ils prêts à commencer le match demain ?

« Dès le moment où tu reviens dans le groupe tu peux commencer à jouer, donc ensuite ce sera ma décision d’entraîneur. Mais oui, les deux sont à disposition. »