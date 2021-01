Le PSG se devait de consolider son leadership sur la Ligue 1 ce soir au Parc des Princes contre Montpellier en ouverture de la 21e journée. Et il l’a fait en infligeant une nouvelle valise aux Héraultais (4-0) en infériorité numérique avant les 20 minutes de jeu. Un homme était particulièrement attendu. Kylian Mbappé a répondu aux nombreuses critiques en étant double buteur et passeur. Ce qui lui a valu le trophée d’homme du match. Aligné en pointe dans un 4-4-2 l’attaquant français a semblé plus à l’aise pour prendre la profondeur. En forme physiquement, les Parisiens ont globalement réalisé une belle prestation. Le niveau de performance du PSG étant souvent corrélé à celui de Neymar, inutile de préciser que le Brésilien (buteur) a été bon pour sa 100e. Comme les deux autres attaquants. Mauro Icardi a marqué et passé. Angel Di Maria n’a pas marqué, mais il a donné la première passe décisive à Kylian Mbappé (l’autre passeur du match étant Alessandro Florenzi). Au milieu de terrain, Marco Verratti a été actif et Leandro Paredes lumineux par la verticalité qu’il offre avec ses passes d’orfèvre. L’arrière-garde a elle connu une soirée spécialement tranquille.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (5) – Rico (5) – Florenzi (6.5) – Marquinhos (6) – Diallo (6) – Kurzawa (6.5) – Verratti (6) – Paredes (7) – Di Maria (6.5) – Neymar (8) – Mbappé (7) – Icardi (7)