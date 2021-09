PSG / Montpellier : Les clés du match

Dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Montpellier au Parc des Princes ce soir (21h, Canal Plus Décalé). Les hommes de Mauricio Pochettino ont enchaîné sept victoires consécutives cette saison. 1ers du classement avec 21 points, les parisiens voudront continuer sur leur bonne lancée. Avant d’assister à cette rencontre, focus sur les chiffres de ce match.

Le Paris Saint-Germain et Montpellier s’affronteront pour la 70ème fois ce soir. Avantage aux Parisiens, avec 30 victoires, 22 matchs nuls et 17 défaites. Montpellier réussit plutôt bien au club de la capitale au Parc des Princes. Sur les 11 derniers matchs, le PSG reste invaincu (7 victoires et 4 matchs nuls). Dernière défaite en date sur les terres parisiennes, le 15 mai 2010 (1-3).

Sur les quatre derniers matchs, les Rouge et Bleu ont inscrits 15 buts, pour seulement 2 encaissés. Autre statistique intéressante, Montpellier n’a inscrit qu’un seul petit but sur les 9 derniers matchs au Parc des Princes. À l’inverse, lors des 8 dernières rencontres entre les deux équipes, Paris s’est montré très prolifique. 28 buts ont été inscrits par les parisiens. Ce qui donne une moyenne de plus de trois buts par match. Kylian Mbappé est le meilleur buteur du club face aux montpelliérains (8 buts), suivi de son coéquipier Angel Di Maria (5 buts), Rai et Pedro Miguel Pauleta (4 buts).

D’ailleurs, ce match donnerait l’occasion à Angel Di Maria d’entrer un peu plus dans l’histoire du club. En effet, El Fideo pourrait jouer son 269e match officiel sous les couleurs parisiennes. Il égaliserait Javier Pastore et deviendrait joueur argentin le plus capé de l’histoire du club. Avant ce match, le PSG vise une 8e victoire consécutive en championnat. La seule fois que le club a réalisé cette performance, c’était lors de la saison 2018/2019 avec Thomas Tuchel (14 victoires).