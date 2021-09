PSG : Neymar et Mbappé baptisent trois gorilles rwandais

Dans le cadre de la journée mondiale des gorilles, le sponsor du PSG Visit Rwanda, a organisé la cérémonie Kwita Izina. Cette dernière a lieu tous les ans depuis 2005, dans l’optique de préserver les gorilles, une espèce menacée de disparition. Neymar, Mbappé, Marquinhos et Sergio Ramos ont eu l’occasion de baptiser trois gorilles ce vendredi.

« L’objectif principal de cette cérémonie symbolique d’attribution de noms aux bébés gorilles est d’aider au suivi de chaque gorille et leurs groupes dans leur habitat naturel », déclare l’organisateur de l’événement dans Le Parisien. Sur la vidéo publiée par le club, on peut y voir les quatre joueurs parisiens découvrir les bébés gorilles sur une tablette. Ils ont pu donner un nom à chacun de ces gorilles : Ingeri, Nshongore et Mudasumbwa.