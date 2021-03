PSG / Nantes : Florenzi, Herrera, Kean et Neymar absents

Ce dimanche soir à 21 heures (Canal Plus), le PSG recevra le FC Nantes dans le cadre de la 29ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Rouge et Bleu ne pourront pas compter sur cinq joueurs. Dans son point médical, le PSG a confirmé les absences de Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Ander Herrera, Moise Kean et Neymar Jr. Le latéral droit effectue un “travail individuel” après être sorti face au FC Barcelone. Le PSG n’a pas donné plus de détails sur l’absence de l’international italien. De son côté, Ander Herrera est victime d’une gêne aux ischio-jambiers et reprendra avec le groupe en début de semaine prochaine. Concernant Neymar Jr, “il continue son travail individuel et sa reprise avec le groupe adaptée et progressive.” Enfin, Moise Kean continue son protocole Covid-19 et reprendra avec le groupe en début de semaine prochaine. Juan Bernat poursuit sa rééducation et reprise personnelle après son opération du genou.

Le point médical avant PSG / FC Nantes