PSG / Nantes : le groupe nantais sans Fabio, Corchia et Appiah

Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Nantes, en clôture de la 29ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra compter sur cinq joueurs (Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Ander Herrera, Neymar Jr et Moise Kean). De son côté, Antoine Kombouaré sera privé de quatre joueurs. En effet, Sébastian Corchia, Fabio et Dennis Appiah sont forfaits pour ce déplacement à Paris. L’ancien joueur formé au PSG, Roli Pereira De Sa, ne participera pas à cette rencontre. L’entraîneur nantais pourra compter sur le retour de son attaquant, Kalifa Coulibaly, blessé depuis le 10 février. Voici le groupe retenu par Antoine Kombouaré.

Le groupe des 20 joueurs nantais