PSG / Newcastle – les compositions probables selon la presse

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit Newcastle en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de celle qui a battu Monaco.

Après son large succès contre Monaco vendredi soir (5-2), le PSG retrouve le Parc des Princes ce soir avec la rencontre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions contre Newcastle. Deuxième de son groupe, un point derrière le Borussia Dortmund, le PSG pourrait faire un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale. Il pourrait même l’être officiellement si l’emporte et que l’AC Milan ne s’impose pas contre Dortmund. Pour cette rencontre contre les Magpies, Luis Enrique devra faire sans Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Keylor Navas. Lors de ce match importantissime, le coach espagnol pourrait aligner une équipe assez proche de celle qui s’est imposée contre Monaco vendredi dernier (5-2).

A voir aussi : LdC : Le PSG qualifié en huitième de finale si …

Toujours un doute autour de l’attaquant de pointe

Malgré son énorme boulette contre les Monégasques, Gianluigi Donnarumma a réalisé un bon match dans les buts du PSG, avec plusieurs parades importantes. Il sera titulaire contre Newcastle. Il sera défendu par une ligne de quatre composée d’Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Nordi Mukiele, qui réalise de très bonnes prestations dans le couloir gauche, qui n’est pas son poste de prédilection. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte, Vitinha et Fabian Ruiz devraient enchaîner. Pour l’attaque, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qui portera le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, sont assurés de débuter. Pour l’Equipe, c’est Randal Kolo Muani, comme à chaque match de Ligue des champions, qui débutera au poste de numéro 9. Pour Le Parisien, il y a un doute entre l’international français et Gonçalo Ramos, qui a très certainement réalisé sa meilleure performance avec le PSG depuis son arrivée contre Monaco.

🚨🚨| La compo probable du PSG 🔴🔵 pour la réception de Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 demain soir :



À noter qu'il existe une hésitation entre Gonçalo Ramos et Kolo Muani pour démarrer à la pointe de l'attaque ⚔️



💬 Que pensez-vous de cette compo ⁉️🤔#PSGNEW #LDC pic.twitter.com/xDy1OS04ld — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 27, 2023

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Hernandez, Skriniar, Mukiele – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé (c)

selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Hernandez, Skriniar, Mukiele – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé (c) Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Hernandez, Skriniar, Mukiele – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé (c)

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Hernandez, Skriniar, Mukiele – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé (c) Le XI probable de Newcastle : Pope – Trippier, Lascelles (c), Schär, Livramento (ou Hall) – Miley, Guimaraes, Joelinton – Almiron, Isak, Gordon

XI probable PSG / Newcastle (L’Equipe)